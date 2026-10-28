Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo con una magnitud de 4,1 fue registrado en Colombia la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El reporte de la entidad oficial indicó que el movimiento telúrico se produjo a las 10:01 a. m., con epicentro en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, en la región occidental del país. El evento hace parte de la labor permanente de monitoreo de la actividad sísmica nacional que desarrolla el SGC.

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El informe entregado por el SGC precisó que el sismo presentó una profundidad de 104 kilómetros. La medición de profundidad, junto con la magnitud, son dos de los datos clave que utiliza el Servicio Geológico Colombiano para caracterizar los eventos sísmicos y analizarlos en su contexto geológico. San José del Palmar, lugar donde se detectó el epicentro, se ubica en una región donde existe actividad asociada a los procesos propios del occidente colombiano. Sin embargo, la información reportada hasta el momento no permite establecer con claridad si este movimiento telúrico tuvo consecuencias materiales o afectaciones en la estructura social de las poblaciones aledañas.

El SGC publicó esta información en su boletín número 1, el cual detalla tanto la localización como las características técnicas del evento. Sobre los posibles efectos sentidos por la comunidad, hasta ahora no se registran reportes oficiales de daños o personas lesionadas. Por ello, se subraya la importancia de consultar permanentemente las actualizaciones emitidas por las autoridades locales y los organismos encargados de la gestión del riesgo, para así obtener datos confirmados acerca de cualquier novedad relacionada con el sismo.

Ante este hecho, el Servicio Geológico Colombiano reiteró la invitación a todos los habitantes de la zona que hayan percibido el temblor, para que lo reporten voluntariamente mediante su plataforma de evaluación de sismos sentidos. Estos reportes ciudadanos juegan un papel importante, ya que ayudan a la entidad a complementar la información técnica con datos sobre la percepción en municipios específicos, aunque aclaran que estos mensajes no sustituyen los informes oficiales. El SGC continúa el seguimiento de la situación y recomienda consultar sus canales comunicativos oficiales para mantenerse actualizado sobre la actividad sísmica en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se sintió el sismo del 28 de octubre de 2026 en Colombia?

De acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del sismo se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Sin embargo, hasta el momento no existen reportes oficiales sobre los lugares exactos donde fue percibido, ya que la información suministrada no detalla la percepción ciudadana ni las posibles áreas afectadas.

¿Qué significa la profundidad de un sismo reportada por el Servicio Geológico Colombiano?

La profundidad de un sismo, en este reporte de 104 kilómetros según el Servicio Geológico Colombiano, indica la distancia subterránea a la que se produjo el movimiento telúrico respecto a la superficie terrestre. Este dato resulta fundamental para entender los posibles efectos del evento, pues los sismos más profundos suelen sentirse en un área más amplia aunque, en ocasiones, con menor intensidad en la superficie.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.