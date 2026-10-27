Un sismo de magnitud 3,0 se registró este martes 27 de octubre en el municipio de Los Santos, Santander, informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:24 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 145 kilómetros.

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De acuerdo con el reporte oficial, el evento fue localizado en las coordenadas 6,79° de latitud y -73,11° de longitud.

Los Santos fue el municipio más cercano al epicentro, ubicado a unos 4 kilómetros, seguido de Jordán, a 6 kilómetros, y Villanueva, a 15 kilómetros.

El SGC indicó que el registro fue establecido mediante información de 54 estaciones y quedó clasificado con estatus manual. El evento presentó un RMS de 0,5 segundos y un gap de 55 grados.

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Por su magnitud y profundidad, se trata de un sismo de baja intensidad y considerable profundidad.

El reporte permite identificar con precisión el lugar donde se originó el movimiento, aunque no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas.

Los Santos es una de las zonas de Colombia con frecuente actividad sísmica, por lo que este tipo de movimientos son registrados regularmente por la red de monitoreo del SGC.

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