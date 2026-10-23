El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos este viernes 23 de octubre, con epicentros en Roldanillo, Valle del Cauca, y Cumbal, Nariño. Los eventos se registraron con menos de una hora de diferencia y tuvieron características distintas en magnitud y profundidad.

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El primer temblor ocurrió a las 9:11 p. m., con una magnitud de 2,3 y una profundidad de apenas 8 kilómetros. El epicentro fue ubicado en Cumbal, Nariño, según el boletín actualizado del SGC.

El segundo movimiento se registró a las 9:47 p. m. en Roldanillo, Valle del Cauca. Este alcanzó una magnitud de 3,9 y tuvo una profundidad de 137 kilómetros, por lo que presentó características diferentes al sismo ocurrido en Nariño.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, este último movimineto fue percibido en varias zonas del suroccidente colombiano. A través de los reportes ciudadanos, personas indicaron haberlo sentido en Cali, Dagua y Pereira, así como en La Tebaida, Quindío. Uno de los reportes desde Dagua señaló que el movimiento se sintió fuerte.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-10-23, 21:47 hora local Magnitud 3.9. Profundidad 137 km, Roldanillo – Valle del Cauca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo https://t.co/qZ2YJlzgme — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 24, 2026

¿Cómo y por qué reportar un temblor en Colombia?

Cuando una persona siente un movimiento sísmico, puede informar su experiencia a través de la plataforma Sismo Sentido, habilitada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Esta herramienta permite recopilar información de quienes percibieron el temblor y complementar los datos registrados por los instrumentos de monitoreo de la entidad. El reporte ciudadano ayuda a identificar en qué municipios y sectores se sintió un sismo, incluso cuando el movimiento no fue percibido de la misma manera por todas las personas. Esta información permite conocer mejor el alcance del evento y establecer cuáles fueron sus efectos en las distintas zonas donde hubo personas que lo sintieron. Para diligenciar el formulario, se debe ingresar a sismosentido.sgc.gov.co y buscar el evento correspondiente. Allí, la persona puede indicar dónde se encontraba cuando ocurrió el temblor y describir cómo percibió el movimiento. Es importante proporcionar información precisa sobre el lugar y las circunstancias en las que lo sintió. El cuestionario también permite registrar los efectos del movimiento, como vibraciones en puertas, ventanas y muebles, desplazamiento de objetos o dificultades para mantenerse en pie. Las respuestas ayudan al SGC a estimar la intensidad con la que se percibió el sismo en diferentes lugares. Este dato es distinto de la magnitud, que mide el tamaño del evento sísmico. Los reportes de la ciudadanía complementan la información instrumental y contribuyen al análisis de los efectos de los sismos en el territorio colombiano. Por eso, quienes sientan un temblor pueden ingresar a la plataforma y compartir su experiencia. Si observan daños estructurales o situaciones que representen peligro, también deben informar a los organismos de emergencia correspondientes, pues el formulario no sustituye los canales de atención ante una emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.