El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este viernes 23 de octubre un sismo de magnitud 3,0 en el departamento del Tolima.

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El movimiento telúrico se registró a las 12:43:56 p. m., hora local, con una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros.

El evento tuvo como referencia las coordenadas 3,85° de latitud y -75,65° de longitud. Aunque la ubicación reportada corresponde al área de Chaparral, el SGC indicó que también se encontraba cerca de otros municipios del Tolima.

Roncesvalles estaba a 19 kilómetros del punto del sismo, San Antonio a 20 kilómetros y Chaparral a 23 kilómetros.

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Para establecer las características del movimiento fueron utilizadas señales de 49 estaciones de monitoreo. El evento aparece registrado con estatus manual por parte del SGC, con un RMS de 0,8 segundos y un gap de 54 grados.

Por su magnitud de 3,0, se trata de un sismo de baja intensidad, aunque al ser superficial puede ser percibido en las zonas cercanas al epicentro. Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los datos técnicos del evento y no reporta afectaciones asociadas al movimiento telúrico.

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