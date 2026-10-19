Un temblor de magnitud 3,0 se registró en la noche de este lunes 19 de octubre de 2026 en el departamento del Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El evento sísmico ocurrió a las 9:11 p. m., hora local, con una profundidad de 63 kilómetros. El municipio de El Litoral del San Juan, en el sector de Docordó, fue señalado como referencia geográfica del movimiento.

¿Cómo reportar y para qué un temblor en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) dispone de la plataforma Sismo Sentido para que las personas informen si percibieron un movimiento telúrico en el lugar donde se encontraban. Este mecanismo permite recopilar información de quienes sintieron el temblor, incluso cuando no se registran reportes desde otros sectores.

Para diligenciar el formulario, se debe ingresar al portal oficial Sismo Sentido del SGC. Allí, los usuarios pueden responder preguntas sobre su experiencia durante el evento sísmico y aportar datos relacionados con el sitio donde se encontraban cuando ocurrió.

¿Para qué sirve reportar un sismo? Los datos recopilados ayudan a los especialistas a establecer en qué zonas se percibió el movimiento y con qué intensidad fue sentido por la población. Esta información complementa los registros instrumentales de las estaciones sismológicas y permite conocer mejor los efectos del evento en diferentes lugares.

Los reportes ciudadanos también ayudan a identificar diferencias en la percepción del mismo temblor entre municipios y regiones. La experiencia puede variar según factores como la distancia al lugar de origen, la profundidad del sismo y las características del suelo y de las edificaciones.

Por eso, si una persona siente un movimiento telúrico, puede ingresar al portal y completar el cuestionario con información sobre lo que experimentó. Estos datos contribuyen al análisis de la actividad sísmica en Colombia y al conocimiento de cómo se perciben los temblores en el territorio nacional.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.