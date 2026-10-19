Un sismo de magnitud 2,2 se registró este lunes 19 de octubre de 2026 en el departamento del Tolima, con epicentro en una zona cercana al municipio de Chaparral, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico ocurrió a las 10:22:18 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 70 kilómetros. Debido a estas características, el temblor se originó a una distancia relativamente corta de la superficie terrestre.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, el evento sísmico fue localizado mediante nueve estaciones de monitoreo y su registro aparece con estatus automático, lo que indica que los datos fueron procesados inicialmente por los sistemas de detección de la entidad.

Entre los municipios más cercanos al lugar del movimiento se encuentran Roncesvalles, ubicado a 14 kilómetros; San Antonio, a 21 kilómetros, y Chaparral, a 29 kilómetros.

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El informe también incluye las coordenadas geográficas del evento: latitud de 3,90 grados y longitud de -75,67 grados.

Hasta el momento, los datos suministrados corresponden al registro técnico del sismo y no incluyen información sobre posibles afectaciones a viviendas, daños materiales o personas lesionadas.

La magnitud de 2,2 corresponde a un movimiento de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del terreno.

El SGC es la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en Colombia y publicar los reportes correspondientes.

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