Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo sismo volvió a ser noticia en Chaparral, al sur del Tolima, este sábado 17 de octubre, de acuerdo con la información divulgada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Según el boletín oficial de la entidad, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3,2 con una profundidad superficial, situación que generó inquietud en algunos sectores de la población. El evento sísmico tuvo lugar a la 1:43 de la tarde, hora local, y su epicentro se localizó dentro del municipio de Chaparral. Sin embargo, hasta el momento, el SGC no ha reportado daños materiales ni personas lesionadas como consecuencia de este fenómeno natural.

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Tras la ocurrencia del temblor, el Servicio Geológico Colombiano invitó a los habitantes de la región a participar activamente en la recopilación de información a través de su plataforma de evaluación de intensidades. Estos reportes ciudadanos son fundamentales para que la entidad determine el alcance y la percepción del sismo en diferentes áreas del territorio. Hasta ahora, no se ha confirmado el grado de percepción en otros municipios cercanos, situación que mantiene a las autoridades y la comunidad a la expectativa de nuevos datos.

En respuesta a la continua actividad sísmica que se ha venido registrando en Chaparral, el SGC instaló recientemente un sismógrafo en el municipio. Esta herramienta permitirá mejorar la detección y el monitoreo de los movimientos telúricos que afectan la región. El alcalde Helver González Mora declaró que la administración local permanece atenta al informe oficial de la entidad y destacó que, en las últimas jornadas, se ha registrado una disminución tanto en la frecuencia como en la intensidad de los sismos. Mientras se desarrolla el seguimiento técnico, las autoridades han reiterado el llamado a la tranquilidad y recalcan la importancia de seguir únicamente las recomendaciones oficiales.

El balance más reciente del SGC, publicado el 1 de octubre, revela que entre el 20 y el 30 de septiembre se detectaron más de 1.100 temblores de magnitud superior a 2,0 en Chaparral. Esto evidencia un periodo de actividad sísmica significativa en la región. No obstante, el SGC aclara que la aparición de un nuevo sismo no permite predecir futuros temblores ni anticipar la evolución de la actividad sísmica, subrayando la necesidad de consultar sus canales oficiales para estar al tanto de cualquier novedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y profundidad del último sismo reportado en Chaparral según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo que afectó a Chaparral tuvo una magnitud de 3,2 y una profundidad superficial. Estos datos fueron difundidos por medio del boletín oficial correspondiente al evento, sin que hasta ahora se haya informado sobre afectaciones materiales o personas lesionadas en la zona.

¿Cuántos sismos ha registrado el Servicio Geológico Colombiano recientemente en Chaparral, Tolima?

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano publicado el 1 de octubre, entre el 20 y el 30 de septiembre se identificaron más de 1.100 temblores con magnitud superior a 2,0 en el municipio de Chaparral, Tolima, lo que demuestra una actividad sísmica considerable en ese lapso.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.