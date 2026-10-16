Chaparral, Tolima, registró este viernes 16 de octubre un sismo de magnitud 2,4, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:26 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 70 kilómetros.

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El evento fue localizado en las coordenadas 3,81° de latitud y -75,62° de longitud.

Por su cercanía, los municipios de Chaparral, San Antonio y Roncesvalles fueron los más próximos al punto donde se originó el movimiento.

Según el reporte, Chaparral se encontraba a unos 18 kilómetros del epicentro, mientras que San Antonio estaba a 20 kilómetros y Roncesvalles a 23 kilómetros.

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El sismo fue registrado por 10 estaciones y el reporte aparece con estatus automático, por lo que los datos podrían estar sujetos a ajustes posteriores por parte del SGC.

La magnitud de 2,4 corresponde a un movimiento de baja intensidad, aunque la percepción del sismo puede variar dependiendo de la distancia al epicentro y de las condiciones del terreno y las edificaciones.

Hasta el momento, el reporte suministrado no señala daños materiales ni personas afectadas.

El SGC mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el país y puede actualizar la información del evento si se presentan cambios en los datos iniciales.

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