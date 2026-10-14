Un sismo de magnitud 2,9 se registró este miércoles 14 de octubre de 2026 en el departamento del Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico tuvo como referencia la zona de Medio San Juan, cerca de Andagoya, y ocurrió a la 1:05 de la tarde, hora local.

De acuerdo con la información preliminar, el temblor tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a los 70 kilómetros. Esta característica hace parte de los datos técnicos utilizados para describir el evento sísmico.

El reporte del SGC indicó que el movimiento fue localizado en las coordenadas de latitud 4,67 grados y longitud -76,89 grados. Para establecer sus características, el sistema registró información de nueve estaciones de monitoreo.

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Entre los municipios cercanos al epicentro se encuentran Sipí, ubicado a 27 kilómetros; Nóvita, a 44 kilómetros, y Medio San Juan, a 52 kilómetros, todos en el departamento del Chocó.

El evento aparece con estatus automático en el sistema de información sísmica, por lo que los datos corresponden al registro generado por los mecanismos de detección y procesamiento del organismo.

Hasta la información suministrada no se reportan datos sobre personas afectadas, daños materiales o consecuencias derivadas del movimiento telúrico.

La magnitud de 2,9 corresponde a un sismo de baja intensidad, aunque la percepción del temblor puede variar según la distancia al epicentro y las condiciones del terreno.

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