Una verdadera alerta y momentos de profundo pánico sacudieron este viernes el territorio nacional luego de que el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportara un potente evento sísmico de carácter internacional que se hizo sentir con gran intensidad en múltiples regiones del país. Aunque el primer boletín preliminar emitido por la entidad técnica advertía inicialmente sobre un temblor de magnitud 7.3 registrado exactamente a las 12:56 del mediodía, pocos minutos después la actualización oficial del boletín número uno elevó la magnitud del sismo hasta los 8.0, estableciendo una profundidad superficial de 33 kilómetros y ubicando el epicentro geográfico en el sector de Pitaloza Arriba, en la hermana república de Panamá.

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El movimiento telúrico, debido a su masiva liberación de energía y a las características de propagación de las ondas, provocó que miles de ciudadanos salieran despavoridos de oficinas, centros comerciales y viviendas en busca de zonas abiertas y puntos de encuentro seguros. A través de las redes sociales y los reportes ciudadanos inmediatos, se confirmó con rapidez que el temblor fue percibido de manera intensa y prolongada en una vasta lista de ciudades y municipios colombianos.

Entre los lugares desde donde se reportaron fuertes sensaciones de oscilación se encuentran Medellín, la isla de San Andrés, Envigado, Jamundí, Cartagena, Bucaramanga y diversas poblaciones del litoral caribe y la región andina, donde los edificios altos sufrieron movimientos que obligaron a activar evacuaciones masivas.

Las autoridades locales de gestión del riesgo, los cuerpos de bomberos y los comités locales de emergencia activaron de inmediato los protocolos de verificación territorial para establecer si se presentaron daños estructurales de consideración, afectaciones en redes de servicios públicos o personas lesionadas tras el violento sacudón.

En zonas costeras e insulares, las agencias de control vigilan de cerca cualquier evolución vinculada con alertas secundarias, mientras que en las grandes capitales los ingenieros revisan la estabilidad de las infraestructuras. Los expertos recuerdan la importancia de conservar la calma durante y después de un fenómeno de esta naturaleza, evitar el uso de ascensores, verificar posibles afectaciones en paredes o columnas antes de reingresar a los inmuebles y mantenerse informados exclusivamente a través de los canales institucionales del Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.