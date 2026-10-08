Por: Blu Radio

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El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, perdió en segunda instancia la tutela que interpuso contra el alcalde Federico Gutiérrez por publicaciones en la red social X en las que lo señaló de liderar una supuesta estructura criminal para saquear la ciudad y lo calificó como “jefe de la banda” y “corrupto”.

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En un fallo del 6 de octubre de 2026, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia, que había negado la protección solicitada por Quintero para sus derechos al buen nombre, la honra, la presunción de inocencia y la dignidad humana.

El despacho consideró que la tutela era improcedente porque el exmandatario no acreditó haber solicitado previamente una rectificación a Gutiérrez por las publicaciones que consideraba inexactas. Además, señaló que los mensajes cuestionados no exponían información de la vida íntima o privada de Quintero ni de su familia, sino que se enmarcaban en el contexto de la contienda política.

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En uno de los apartados de la decisión, el juzgado sostuvo:

“En conclusión, en este caso no se advierte la vulneración o transgresión de los derechos fundamentales del accionante, por lo que el fallo impugnado debe ser confirmado”.

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El despacho también indicó que Quintero cuenta con otros mecanismos judiciales para controvertir los señalamientos, pues la Fiscalía General de la Nación conoce actualmente el asunto y debe establecer si hubo conductas punibles.

El fallo precisó que la tutela no puede reemplazar los procedimientos judiciales ordinarios disponibles para quienes consideran vulnerados sus derechos. En ese sentido, el juzgado confirmó la sentencia del 7 de septiembre de 2026, que negó el amparo solicitado por el exmandatario. Finalmente, ordenó notificar la decisión a las partes y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

En segunda instancia, juzgado negó la tutela interpuesta por Daniel Quintero contra el alcalde Federico Gutiérrez por publicaciones en la red social X. #VocesySonidos pic.twitter.com/CAloBy2irO — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 8, 2026

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