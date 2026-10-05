Por: Blu Radio

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En medio de la audiencia en donde el abogado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la fiscal apelan la decisión que tomó un juez de darle casa por cárcel a Miguel Quintero Calle por su supuesta participación casos de corrupción entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se conocieron las primeras palabras del hermano del exalcalde de Medellín.

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Miguel Quintero publicó en su cuenta de X un video en donde asegura que su caso es persecución política y explicó que la casa en donde pasa su detención domiciliaria es prefabricada mediante un contrato firmado en enero de 2019.

Según el hermano de Daniel Quintero, la casa fue construida por etapas y que, incluso, aún estaría pagando los créditos con los que habría hecho las mejoras de la vivienda, entre ellas, una piscina que supuestamente nadie usa y que se estaría descascarando porque habría sido construida con materiales deficientes.

Además, Miguel Quintero aseguró que el peor error que cometió fue haberse tomado dos polémicas fotos: una dentro de un carro lujoso y otra con un Rólex en su mano.

“Obviamente, no tengo Ferraris ni Rólex. El peor error de mi vida fue tomarme una foto en un carro de exhibición como lo haría cualquiera. Ese carro tiene dueño y no soy yo. El otro error fue tomarme una foto con un Rólex ‘chiviado'”, expresó Quintero.

Lo que explica el hermano del exalcalde de Medellín es que el lujoso carro está matriculado, hasta hoy, con el nombre y apellido del mismo hombre, mientras que sobre el reloj dejó en evidencia que fue avaluado con expertos que habrían asegurado que la pieza no era original.

Por último, Miguel Quintero, señalado de detrimento patrimonial por más de 2.000 millones de pesos, aseguró que lo que ocurre con su caso es por una supuesta persecución contra Daniel Quintero.

“No soy pobre, pero tampoco millonario. Mi caso es un evidente caso de persecución política en cuerpo ajeno, y estoy seguro que, en juicio, podré demostrar que nunca he tocado un solo peso público. Por perseguir a mi hermano, he terminado pagando yo las consecuencias. No hay una sola prueba contra mí, solo la declaración sin corroboración de un señor que solo tuvo que decir, me reuní con Miguel entre el 2022 y el 2023. Ni un chat, ni una grabación, ni un documento”, insistió.

A la espera de lo que suceda en la audiencia, el exsuperintendente de Salud aseguró en su cuenta de X, “no resultó verdad ni lo de la mansión, rolex, y ferraris. Con pruebas se van cayendo las mentiras una a una”.

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