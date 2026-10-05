Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, deberá cumplir en detención domiciliaria la medida de aseguramiento impuesta por el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín. La decisión se da dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por un presunto caso de corrupción contractual relacionado con contratos suscritos durante la pandemia.

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La propiedad donde permanecerá privado de la libertad es una lujosa finca ubicada en la vereda La Veta, en inmediaciones de Copacabana y Girardota, en el norte del Valle de Aburrá, recopiló El Tiempo. El inmueble está construido sobre un lote de aproximadamente 2.800 metros cuadrados y cuenta con tres plantas, además de un garaje con espacio para varios vehículos.

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La vivienda tendría cerca de 200 metros cuadrados de área construida entre sus dos plantas principales y, de acuerdo con una estimación basada en el precio del metro cuadrado de la zona, su valor rondaría los 1.600 millones de pesos. El lugar ya era conocido dentro de la investigación, pues habría sido escenario de reuniones relacionadas con la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

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A la propiedad también se le atribuyen varias remodelaciones que habrían sido mencionadas en conversaciones que están en poder de la Fiscalía. Según la información conocida en el proceso, Quintero habría hablado en chats sobre las modificaciones que hizo en el inmueble, que incluyeron trabajos para mejorar las zonas exteriores de la finca.

Entre las obras señaladas por veedores que han seguido el caso aparecen remodelaciones paisajísticas cuyo costo habría superado los 30 millones de pesos. A esto se sumaría la construcción de una piscina, con un valor cercano a los 160 millones de pesos, además de un jacuzzi dentro de la propiedad.

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La Fiscalía lo señala como presunto cerebro de una estructura que habría direccionado seis contratos por 17.656 millones de pesos para la adquisición de kits de bioseguridad durante 2020 para los bomberos de Itagüí, mientras que la defensa ha presentado nuevas evidencias en el caso. La medida de detención domiciliaria fue cuestionada públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, precisamente por el lugar en el que Quintero deberá cumplirla.

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