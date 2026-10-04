Por: El Espectador

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Entre el 25 y el 27 de septiembre, Bogotá fue escenario de dos significativas ferias de arte: ArtBo, realizada en el edificio Ágora Bogotá, obra de los arquitectos Daniel Bermúdez, Juan Herreros y Jens Richter; y UN_FAIR, en el Centro Internacional del Tequendama, diseñado por Rafael Obregón, considerado por expertos como uno de los grandes ejemplos de la arquitectura moderna en Colombia. Como comenta El Espectador, el peso del lugar no es menor, pues estos espacios aportan parte de la identidad a quienes los ocupan y al mensaje que transmiten.

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En números, ArtBo reunió a 50 galerías y 228 artistas, mientras que UN_FAIR congregó cerca de 300 artistas y curadores, exhibiendo modelos distintos de feria, pero consolidando a Bogotá como uno de los más importantes puntos de convergencia artística en Latinoamérica, superado únicamente por Brasil y México. De acuerdo con las cifras reseñadas por El Espectador, en ArtBo el 65 % de los artistas participantes fueron nacionales, mientras que el 35 % restante provenía del extranjero.

El recorrido por las obras permitió descubrir propuestas originales como las de Valeria Alfonso y Luisa Pastor. Valeria Alfonso, nacida en 1999, destaca por su notable manejo del color en la pintura: combina, contrasta y gradúa los tonos de manera libre, dando protagonismo a colores vivos e intensos que no reproducen fielmente la naturaleza, sino que crean composiciones alegres y luminosas. Además, la artista propone una visión particular del paisaje, entendiendo este término en su raíz etimológica de “país”, e integrando en sus lienzos elementos de la arquitectura doméstica y espacios reconocibles pero difíciles de precisar, tomados de distintos bocetos, fotografías o revistas.

Por otro lado, Luisa Pastor, de Alicante, España, presentó en La Cometa su obra “Trama y urdimbre. Escrituras del valor”. Pastor utiliza antiguas páginas de libros de contabilidad del siglo XX como soporte, transformando registros de ingresos y gastos en piezas que, con láminas de oro y plata sobre fondo negro, ascienden a un nuevo nivel artístico y conceptual. Como cuenta la propia artista y menciona El Espectador, la puesta en escena formó parte integral de su obra: ella eligió la sala, el color de las paredes y la iluminación. Este meticuloso cuidado refuerza el mensaje de la obra y su invitación a la contemplación.

El evento también incluyó el trabajo del maestro Luis Carlos Tovar, quien exhibió dos trípticos y un video en Gris Galería, abordando temas políticos con gran destreza técnica y un mensaje de denuncia social. En UN_FAIR, brilló la selección de artistas formados entre París y Bogotá, curada por Álvaro Medina, e integrada por figuras como Ema Reyes, Luis Caballero, Fernando Botero y otros nombres clave del arte nacional.

¿Cómo destacan las propuestas artísticas de Valeria Alfonso y Luisa Pastor en las ferias de arte en Bogotá?

Valeria Alfonso sobresale por el uso innovador y emocional del color, así como por su particular visión del paisaje, integrando elementos arquitectónicos y lugares familiares en obras de gran sensibilidad. Luisa Pastor, por su parte, transforma libros contables antiguos en expresivas creaciones artísticas, empleando oro y plata para dar un nuevo significado al soporte y resaltando la importancia de la contemplación.

¿Cuál es la relevancia de los espacios arquitectónicos elegidos para ArtBo y UN_FAIR?

Según El Espectador, los lugares como Ágora Bogotá y el Centro Internacional del Tequendama no solo albergan las ferias sino que aportan carácter y contexto a los eventos, siendo obras icónicas de la arquitectura nacional. Esto refuerza la identidad de las ferias y la experiencia tanto de los artistas como del público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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