Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la administración local impulsa una estrategia que busca mantener la limpieza y el orden en los diferentes barrios de la ciudad. De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se convoca a la ciudadanía para llevar muebles, escombros o enseres en mal estado a los Ecopuntos, espacios designados para la disposición responsable de este tipo de residuos. Según la UAESP, estos puntos estarán habilitados en distintas localidades de Bogotá del 5 al 10 de octubre del 2026, facilitando así la recolección de objetos que no son aceptados por el operador tradicional de aseo.

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En estos Ecopuntos es posible desechar variedad de residuos, como escombros, desechos provenientes de actividades de construcción y demolición, e incluso residuos voluminosos tales como colchones, piezas de madera, muebles o tejas. De acuerdo con la UAESP, estos servicios están disponibles de manera semanal para la ciudadanía, garantizando que en varios sectores de Bogotá existan espacios adecuados para la recepción de estos materiales.

La invitación de la administración también incluye la recomendación de consultar los puntos de recolección activos durante la semana a través de la página web oficial de la UAESP. Con ello se pretende asegurar que cada ciudadano disponga sus residuos en el lugar conveniente y respete los horarios y directrices estipulados, favoreciendo la construcción de una ciudad más limpia y ordenada.

Cabe recalcar que el adecuado manejo de residuos en los barrios de la ciudad es esencial para lograr una mejor imagen urbana. La administración promueve el uso de la plataforma digital Aseo Bogotá, sitio web creado para brindar información práctica y oportuna sobre el servicio público de aseo. Dicho portal ofrece detalles sobre la disposición correcta de los residuos, además de consejos para el manejo de basuras, escombros y enseres viejos, según indica la información oficial.

En suma, la correcta separación y entrega de residuos a través de canales como los Ecopuntos facilita la labor de las autoridades encargadas del aseo y fortalece la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno urbano.

¿Dónde están ubicados los Ecopuntos de la UAESP en Bogotá?

Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), los Ecopuntos están instalados en diferentes localidades de Bogotá y su ubicación puede ser consultada semanalmente en la página oficial de la entidad. Allí se publican los lugares específicos habilitados del 5 al 10 de octubre del 2026, permitiendo que los habitantes encuentren el sitio más cercano para llevar sus residuos voluminosos y escombros.

¿Qué residuos se pueden llevar a los Ecopuntos de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de la UAESP, los Ecopuntos aceptan materiales que no recoge el operador de aseo tradicional, como escombros, residuos de construcción y demolición, además de residuos voluminosos como muebles, colchones, madera y tejas. Llevar estos elementos a los Ecopuntos permite una disposición adecuada y evita que terminen contaminando las vías o espacios públicos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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