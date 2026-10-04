Por: El Espectador

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Un nuevo caso de hurto de vehículos en Bogotá generó inquietud este sábado 3 de octubre, cuando la Policía Metropolitana reportó la captura en flagrancia de dos hermanos identificados como Franklin Jovani Pira Sarmiento y Yurley Andrea Pira Sarmiento, de 26 y 28 años respectivamente. De acuerdo con el reporte oficial, los implicados amenazaron y secuestraron a un conductor para robar su vehículo, empleando armas cortopunzantes e intimidación directa.

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El hecho ocurrió en cercanías al estadio El Campín. Según la Policía, los ahora procesados solicitaron un falso servicio para interceptar a su víctima. Tras abordar el carro, amenazaron al conductor, lo ataron de manos y le cubrieron el rostro para luego trasladarlo por la fuerza a otro vehículo. La situación se agravó cuando lo movilizaron hacia el barrio San Vicente Ferrer, ubicado en la localidad de Tunjuelito.

Las autoridades, que patrullaban la zona, detectaron movimientos anómalos al observar un vehículo que era halado con una cuerda por otro. Fue en ese momento cuando los uniformados escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de uno de los automóviles. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar, pero perdieron el control del carro en una curva y sufrieron un accidente. El conductor logró huir momentáneamente, aunque su hermana fue retenida en el lugar, mientras la víctima era encontrada amordazada en la parte trasera del automotor, en condiciones que no comprometen su vida.

Tras su detención, Franklin y Yurley Pira Sarmiento fueron puestos a disposición de la Fiscalía, sindicados de los delitos de hurto y secuestro. Las autoridades revelaron que uno de ellos, Franklin Jovani, tiene cuatro anotaciones previas por hurto, lo que evidencia la reincidencia en este tipo de crímenes.

Según fuentes oficiales, entre el 1 de enero y el 13 de julio del presente año se reportaron 1.424 robos de automóviles y 2.068 casos de motos hurtadas en Bogotá. La Secretaría de Seguridad informó una reducción del 10,3 % en estos delitos frente al primer semestre de 2025, aunque concejales locales insisten en que los operativos contra bandas criminales deben fortalecerse. Mientras tanto, la víctima exige mayor diligencia y dureza por parte de las autoridades judiciales para sancionar este tipo de redes delictivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía Metropolitana de Bogotá durante el hurto y secuestro?

De acuerdo con la información oficial, la Policía Metropolitana de Bogotá identificó acciones sospechosas mientras patrullaba la zona, al observar un vehículo siendo halado por otro con una cuerda. Al acercarse, escucharon voces de auxilio y procedieron a intervenir, lo que permitió el rescate de la víctima y la captura en flagrancia de los dos implicados.

¿Cuántos robos de carros y motos se han registrado en Bogotá en lo que va del año?

Según cifras entregadas en el informe, entre el 1 de enero y el 13 de julio de este año se reportaron 1.424 automóviles y 2.068 motos hurtadas en la capital. La Secretaría de Seguridad destacó que estos delitos han disminuido un 10,3 % respecto al primer semestre de 2025.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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