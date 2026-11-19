El caso del presunto título falso de la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada Holguín, del Pacto Histórico, tomó un nuevo giro tras la publicación de documentos que pondrían en evidencia inconsistencias en las fechas de su trayectoria académica como ingeniera de Minas y Metalurgia.

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A través de su cuenta de X, el periodista Melquisedec Torres divulgó registros y cuestionó la autenticidad del diploma profesional de la congresista. Según señaló, uno de los documentos la ubicaría cursando materias en la Universidad Nacional en 2016, pese a que su grado de bachiller habría sido en noviembre de 2017.

La controversia gira alrededor de un título profesional que la congresista habría obtenido en la Universidad Nacional, sede Medellín, en noviembre de 2021. Sin embargo, uno de los documentos divulgados por Torres indicaría que Estrada aparecía cursando materias en la Facultad de Minas en 2016, mientras que su grado de bachiller habría sido en noviembre de 2017.

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El periodista expuso esa diferencia en su cuenta de X y cuestionó la autenticidad del diploma presentado por la representante. La publicación volvió a poner bajo escrutinio los soportes académicos de la congresista, especialmente porque las fechas consignadas en los registros divulgados no coincidirían con la trayectoria educativa que se desprende de esos documentos.

Atentos. Es tan falso el diploma profesional de la congresista del Pacto Histórico @Veronicaho88 que aparece “cursando materias” en la Facultad de Minas @fminas en 2016 y se graduó de bachiller en noviembre de 2017. https://t.co/ukfocUwQs9 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 19, 2026

Universidad Nacional desconoció el diploma y anunció que acudirá a las autoridades

La comunicación de la Universidad Nacional, fechada el 23 de octubre de 2025, respondió a una solicitud del Copnia para comprobar la autenticidad del título que supuestamente obtuvo Luz Verónica Estrada el 16 de noviembre de 2021.

En el documento, la División de Registro y Matrícula de la sede Medellín explicó que revisó sus archivos físicos y digitales, pero no encontró antecedentes que acreditaran que la congresista fuera egresada de Ingeniería de Minas y Metalurgia.

La institución fue más allá y se refirió directamente al soporte presentado ante el organismo profesional. En la respuesta señaló: “la copia del registro de diplomas de Ingeniera de Minas y Metalurgia, presentada por la señora Estrada Holguín en su entidad, no fue expedida por esta Universidad y Sede”.

Además, la dependencia anunció que pondría la información en conocimiento de la autoridad jurisdiccional competente por una posible falsedad en documento público. Esto significa que el caso podría pasar al ámbito judicial para establecer cómo se elaboró el documento y quiénes tendrían responsabilidad.

A los cuestionamientos sobre el diploma se sumaron consultas realizadas en la plataforma del Copnia. Según informó Caracol Radio, las búsquedas con los datos de la representante no arrojaron resultados relacionados con su matrícula profesional ni con certificados de vigencia y antecedentes disciplinarios.

Pacto Histórico remitió el caso a su Comité de Ética

La controversia también tuvo repercusiones dentro de la colectividad política a la que pertenece Estrada. El Pacto Histórico informó que remitió el caso a su Comité de Ética para que active los mecanismos disciplinarios correspondientes y examine los señalamientos.

En su pronunciamiento, el partido reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad, y aseguró que la investigación deberá adelantarse con celeridad, pero respetando el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia de la congresista.

Por ahora, las dudas sobre los documentos académicos y profesionales de Luz Verónica Estrada deberán ser esclarecidas por las instancias competentes. La respuesta de la Universidad Nacional constituye un elemento oficial de la controversia, pero no equivale a una sentencia judicial que determine responsabilidades penales.

Frente a las recientes denuncias por la presunta presentación indebida de documentos académicos falsos por parte de una representante a la Cámara del Pacto, hemos remitido el caso a nuestro Comité de Ética. Reiteramos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia: el caso se investigará y se resolverá con celeridad, sin sesgos políticos y respetando el debido proceso. — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) November 19, 2026

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