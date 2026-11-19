Nuevas imágenes conocidas por Noticias RCN dejaron al descubierto parte de la preparación del Eln para ejecutar ataques contra integrantes de la Fuerza Pública mediante drones cargados con explosivos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparece prueba de supervivencia de Camila Pantoja, subteniente secuestrada por el Eln)

Los registros, que habrían sido recuperados durante un operativo militar en Bolívar, también permitieron identificar a una adolescente de 17 años que presuntamente era utilizada por esa organización para operar estos dispositivos.

El material audiovisual fue encontrado días antes del atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, ocurrido el 7 de noviembre. Ese ataque dejó tres soldados muertos y otros 47 heridos, en uno de los episodios más graves relacionados con el uso de aeronaves no tripuladas por parte de grupos armados ilegales.

Lee También

Las grabaciones muestran que los integrantes de esa estructura no improvisaban el uso de estos aparatos. Por el contrario, realizaban pruebas para comprobar su funcionamiento y la capacidad de transportar y liberar explosivos durante los vuelos.

Los investigadores también encontraron registros de los recorridos realizados por los dispositivos, información que quedaba almacenada en sus sistemas. El material permitió conocer cómo el grupo armado estaba incorporando recursos tecnológicos a sus acciones contra los uniformados.

Los videos dejaron al descubierto la preparación de los ataques

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la variedad de pruebas que realizaban antes de utilizar los drones en acciones violentas. Los registros evidencian ejercicios para comprobar su desempeño y la efectividad de los mecanismos adaptados para transportar explosivos.

De acuerdo con la información de inteligencia citada por Noticias RCN, los integrantes del Eln también utilizaban cámaras infrarrojas, una tecnología que permite identificar fuentes de calor. Estos dispositivos harían parte de los recursos empleados para localizar objetivos durante los vuelos.

Las imágenes muestran, además, que los ensayos incluían pruebas de liberación de explosivos desde el aire. La intención era comprobar el funcionamiento de los sistemas incorporados a las aeronaves, cuya utilización representa un desafío adicional para las unidades militares que operan en las zonas de influencia de esa guerrilla.

¿Quién es la menor que aparece en los videos del Eln?

Otro de los detalles que surgió tras el análisis del material fue la presencia de una adolescente de 17 años, identificada con el alias de Fernanda. Según fuentes de inteligencia citadas por el medio, la joven habría sido utilizada por el grupo armado para operar drones y participar en los entrenamientos.

En uno de los registros aparece junto a otra mujer mientras manipula un control de estos dispositivos. Su presencia llamó la atención de los investigadores, quienes establecieron que se trataba de una menor que había sido reportada como desaparecida por sus familiares.

La información conocida señala que la adolescente habría sido reclutada por ese grupo armado e instrumentalizada para cumplir funciones relacionadas con el manejo de las aeronaves. Incluso, las autoridades investigan si también habría sido utilizada para transmitir esos conocimientos a otros menores.

Sin embargo, su situación jurídica tiene una particularidad: aunque fue recuperada durante un procedimiento militar, no quedó vinculada a una investigación penal por estos hechos. La menor figura como víctima dentro de una noticia criminal por desaparición forzada y fue puesta a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

El uso de drones aumenta las alertas por ataques contra militares

El hallazgo de estos videos vuelve a poner sobre la mesa la preocupación de las autoridades por la incorporación de nuevas tecnologías en las acciones de los grupos armados ilegales.

El Eln ha recurrido a aeronaves no tripuladas para atacar instalaciones y unidades de la Fuerza Pública, una modalidad que también ha encendido las alertas por el riesgo que representa para las comunidades que viven cerca de los lugares donde se desarrollan los enfrentamientos.

El atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, que dejó tres uniformados muertos y 47 heridos, es uno de los hechos que evidencia las consecuencias de esta modalidad de violencia.

Las imágenes conocidas ahora permiten reconstruir parte de la preparación que habría detrás de esas acciones y muestran otro aspecto preocupante: la presunta utilización de menores de edad en actividades relacionadas con la operación de estos dispositivos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.