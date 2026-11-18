Un nuevo caso de violencia contra una mujer quedó registrado en cámaras de seguridad en Duitama, Boyacá. Una trabajadora de 34 años fue golpeada por un cliente dentro de un establecimiento comercial, en un episodio que ocurrió frente a su hija de siete años y que terminó con la captura del presunto responsable.

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Los hechos se presentaron en la vereda San Antonio Sur, sector La Pradera, en zona rural del municipio. Según el reporte de la Policía de Boyacá suministrado a El Tiempo, los uniformados capturaron en flagrancia a un hombre de 28 años señalado de agredir físicamente a la mujer.

La víctima fue identificada como Paola Díaz y tuvo que ser trasladada al Hospital Regional de Duitama debido a una lesión abierta en el labio superior. El caso también generó preocupación por la presencia de menores de edad durante el ataque.

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Así habría comenzado la agresión contra Paola Díaz en Duitama

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, la trabajadora explicó que el episodio comenzó cuando le pidió al cliente que esperara unos momentos mientras terminaba de atender a otra persona.

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Según su relato, estaba finalizando su jornada laboral y barriendo la entrada del establecimiento cuando llegó el hombre. La solicitud de esperar habría provocado una reacción violenta que quedó parcialmente registrada por las cámaras de seguridad del negocio.

Díaz contó que alcanzó a esquivar un primer golpe, pero el siguiente representó un riesgo tanto para ella como para su hija, que estaba cerca en ese momento.

“El tipo se me lanzó, me mandó un puño que le esquivé y ya el segundo puño iba con doble intención. No solo me iba a pegar a mí, sino a mi hija”, relató la mujer al noticiero.

La trabajadora también indicó que otro niño se encontraba en el establecimiento cuando ocurrió la agresión. Posteriormente, recibió atención médica por la herida que sufrió en el rostro.

Policía confirmó la captura del señalado agresor

De acuerdo con el comunicado de la Policía de Boyacá, el hombre fue detenido en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía 11 Seccional URI de Duitama, donde deberá responder por el delito de lesiones personales.

El comandante del Departamento de Policía Boyacá, coronel James Evelio Totena Girón, rechazó lo ocurrido y destacó la reacción de los uniformados para atender el caso y detener al señalado responsable.

“La Policía Nacional rechaza de manera contundente los hechos de violencia contra las mujeres, en especial los presentados en el municipio de Duitama”, manifestó el oficial.

Mientras avanza el proceso judicial, el caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las agresiones contra las mujeres y la exposición de menores de edad a episodios de violencia.

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