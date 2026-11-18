Una mujer fue víctima de una agresión física por parte de un cliente en un supermercado de Duitama, Boyacá. El hombre la golpeó luego de molestarse porque, según el relato de la trabajadora, ella le pidió que esperara mientras terminaba de atender a otra persona. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

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#MISERABLE. La Policía capturó en flagrancia a un hombre de 28 años tras agredir físicamente a una mujer de 34 años en la vda/San Antonio Sur, del mpio/Duitama en Boyacá. La víctima, que se encontraba con su hija menor de edad, sufrió una herida abierta en el labio y el agresor… pic.twitter.com/zS9yJkPetb — Colombia Oscura – Horus (@horusperegrinus) November 17, 2026

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El hecho ocurrió el sábado 14 de noviembre, después de las 8:00 p. m., cuando Paola Díaz estaba cerca de terminar su jornada laboral. La mujer barría la entrada del negocio y, como suele hacerlo durante los fines de semana, estaba acompañada de su hija de siete años.

Todo comenzó cuando el cliente llegó al supermercado y Díaz le pidió unos minutos para finalizar la atención de otra persona. La respuesta habría provocado su molestia y, en medio de la discusión, el hombre se lanzó contra ella y comenzó a golpearla con los puños, sin importar que hubiera otras personas en el lugar.

La víctima contó que alcanzó a esquivar el primer golpe, pero que el segundo representó un peligro tanto para ella como para su hija. “El tipo se me lanzó, me mandó un puño que le esquivé y ya el segundo puño iba con doble intención. No solo me iba a pegar a mí, sino a mi hija”, relató Díaz.

La mujer también advirtió que otros menores presenciaron la agresión, entre ellos un niño que estaba en el lugar. La situación provocó la reacción de vecinos y personas de la comunidad, quienes intervinieron junto con uniformados para detener al presunto responsable.

De acuerdo con las autoridades, el hombre fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía para su respectiva judicialización. Mientras avanza el proceso, Paola Díaz pidió que se adopten medidas de protección para ella y su hija, luego de la violenta situación que ambas tuvieron que enfrentar.

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