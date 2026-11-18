Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Ibagué prepara una jornada de movilización para el jueves 19 de noviembre de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el paro nacional convocado por organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles. Según lo informado, en la capital del Tolima se concentrarán las protestas en puntos emblemáticos como la Plaza de Bolívar, la Casa del Maestro y el sector de Boquerón. En particular, el magisterio confirmó su punto de encuentro principal en el centro de la ciudad a las 8:00 de la mañana, marcando así el inicio de las actividades. Esta decisión se oficializó mediante la Circular 37 del 12 de noviembre, que recoge las directrices de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), de acuerdo con información divulgada por el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima (SUTET-SIMATOL).

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Las razones de la protesta son diversas y recurrentes en la agenda social de la región. Entre los principales reclamos figura la insatisfacción con el servicio de salud que reciben los docentes, aspecto que ha motivado exigencias puntuales en torno a una atención digna y oportuna para maestros activos, pensionados y sus familias. Además, los sindicatos insisten en la necesidad de implementar de manera integral el Acuerdo 03 en el Tolima y en defender tanto la Ley 91 de 1989 como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Estos temas muestran que la pelea por mejores condiciones laborales se mantiene como prioridad para el sector.

Los docentes también manifiestan su preocupación por el futuro de la educación pública, la falta de cumplimiento de los acuerdos colectivos y la demora en los concursos de ascenso y reubicación docente. A estos puntos se suma el rechazo al proyecto de Rescate Fiscal del Gobierno nacional, considerando que las nuevas medidas tributarias podrían implicar mayores cargas económicas para los trabajadores del sector. En contexto, este escenario de protesta encuentra eco en otros municipios del Tolima, donde se han convocado asambleas, mítines y plantones en los parques principales, según información reportada en medios regionales.

La jornada de movilizaciones no solo pone sobre la mesa los problemas del magisterio, sino que también resalta la incertidumbre en torno a la financiación regional. De acuerdo con la proyección presupuestal para 2027, Tolima enfrentaría una reducción de $300.561 millones en recursos de inversión frente a 2026, situación que preocupa por su posible impacto en infraestructura, salud, educación y desarrollo territorial. Asimismo, los manifestantes exigen reformas a los artículos 356 y 357 de la Constitución, que regulan la distribución de competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales. En suma, este paro nacional representa un punto de inflexión sobre la capacidad de Tolima para responder a las necesidades de sus habitantes y defender la financiación de los servicios públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de concentración del paro nacional en Ibagué?

Los puntos de concentración confirmados para el paro nacional en Ibagué incluyen la Plaza de Bolívar, la Casa del Maestro y el sector de Boquerón. Se destaca que el magisterio empezará su encuentro principal a las 8:00 a. m. en la Plaza de Bolívar, según la información validada en la Circular 37 del 12 de noviembre por el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Tolima (SUTET-SIMATOL). En otros municipios del Tolima se prevén asambleas y plantones en los parques principales.

¿Por qué los docentes protestan contra el proyecto de Rescate Fiscal?

El proyecto de Rescate Fiscal del Gobierno nacional suscita rechazo en el magisterio porque las medidas tributarias propuestas podrían incrementar la carga económica de los trabajadores. Los docentes temen que estas reformas tengan un impacto directo en sus condiciones laborales y salariales, lo que suma preocupación al reclamo por mejoras en el servicio de salud y defensa de la educación pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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