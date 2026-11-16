Por: El Espectador

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La oposición en Colombia, encabezada por el movimiento Pacto Histórico, mantiene en firme la convocatoria para una manifestación este jueves, 19 de noviembre, en respuesta a las decisiones políticas adoptadas por el presidente Abelardo de la Espriella. Esta jornada de protesta se sostiene pese a los recientes anuncios del mandatario, quien comunicó que no se impondrá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la canasta familiar en el marco de la ley de ajuste fiscal. Esta determinación presidencial busca encontrar consensos con las bancadas oficialistas y avanzar hacia un articulado consensuado, según reportó El Espectador.

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El trasfondo de la movilización radica en el rechazo a las reformas planteadas por el Gobierno, especialmente la ley de ajuste fiscal, que, de acuerdo con los líderes opositores, afectaría de manera significativa a los ciudadanos con menos recursos. Esmeralda Hernández y Alejandro Ocampo, congresistas pertenecientes al Pacto Histórico, así como el expresidente Gustavo Petro —quien enfrenta un escándalo relacionado con la supuesta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales, acusación que él niega—, han unificado su llamado para las movilizaciones del jueves. Según la postura de estos voceros, las reformas fiscales propuestas podrían incrementar la presión sobre los sectores más vulnerables.

La convocatoria del Pacto Histórico cuenta además con el respaldo de varias organizaciones sindicales alineadas ideológicamente con la colectividad de izquierda. Esta manifestación se da además en un contexto marcado por los debates nacionales sobre la negociación del salario mínimo, uno de los temas anuales más sensibles para los trabajadores colombianos. Cabe recordar que una movilización similar impulsada por estos sectores tuvo lugar el pasado 14 de octubre, y es ahora, con la situación aún latente, que se confirmaron nuevas protestas para esta semana.

A pesar del ambiente tenso, el Gobierno ha reiterado en estos primeros 100 días de mandato que se garantizarán plenamente los derechos a la protesta pacífica, dejando en claro que no se permitirá ningún tipo de violencia asociada a las manifestaciones, según se expuso en las declaraciones oficiales.

De acuerdo con El Espectador, estas jornadas no solo poseen un carácter reivindicativo, sino que adquieren un matiz político de cara a las elecciones regionales del próximo año, donde la oposición busca capitalizar el descontento como parte de su estrategia electoral.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Pacto Histórico convoca a paro nacional el 19 de noviembre?

El Pacto Histórico convoca a un paro nacional para el 19 de noviembre como forma de rechazar la ley de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, la cual, según sus líderes, afecta principalmente a los sectores más vulnerables. Esta movilización también se enmarca dentro de los objetivos electorales de la oposición, buscando movilizar a sus bases antes de las próximas elecciones regionales, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Qué significa la ley de ajuste fiscal y cómo afecta a la canasta familiar?

Según lo reportado por El Espectador, la ley de ajuste fiscal es una iniciativa que busca modificar algunas cargas impositivas en el país, inicialmente contemplando la posibilidad de gravar la canasta familiar con IVA. Sin embargo, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que no se aplicará dicho impuesto a estos productos básicos, tras buscar consensos con sectores del Congreso. Esta medida era una de las preocupaciones centrales de la oposición y de los movimientos sociales que convocan a las protestas.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.