La controversia en torno a los presuntos contratos entregados a cambio de encuentros íntimos escaló en las últimas horas, luego de que Deicy Jiménez rompiera el silencio a través de sus redes sociales para responder de manera directa a los señalamientos emitidos por el expresidente Gustavo Petro respecto al escándalo que sacude a la opinión pública.

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El detonante del nuevo cruce de declaraciones se produjo después de que el exmandatario utilizara su cuenta de X para referirse al episodio con la mujer, asegurando tajantemente que no compartieron espacios personales durante su administración presidencial. “Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación”, aseveró el exjefe de Estado el pasado 13 de noviembre.

Asimismo, Petro argumentó que conoció su situación tras observar su lugar de trabajo en un estudio webcam ubicado en el sector de Suba, en Bogotá, afirmando que las condiciones laborales del sitio lo indignaron profundamente: “Y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba, esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal, de acuerdo a sus estudios, en el Congreso”.

Lejos de zanjar la discusión, la réplica de Jiménez no se hizo esperar. A través de su perfil de Instagram —la misma plataforma donde previamente divulgó grabaciones para evidenciar la cercanía que mantuvo con Petro cuando este se desempeñaba como senador de la República—, la mujer cuestionó las explicaciones del exmandatario y ratificó su confianza en las instancias judiciales, donde ya ha entregado conversaciones, audios y material probatorio ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

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“Será la justicia quien determine quién dice la verdad y esclarezca si el país, que estuvo condenado durante cuatro años a vivir entre ausencias, drogas, controversias, excusas y escándalos, en qué condiciones se gobernó y si existió el mismo patrón con más mujeres”, expresó Jiménez en su pronunciamiento público. La denunciante concluyó su mensaje enviando un contundente reclamo al exgobernante: “El país merece respuestas, no evasivas. La justicia debe llegar hasta el fondo. Confío en la justicia”.