Gustavo Petro volvió a referirse a las acusaciones de Deicy Jiménez sobre un supuesto intercambio de favores íntimos por contratos estatales durante su Gobierno. En un mensaje publicado este viernes 13 de noviembre en su cuenta de X, el exmandatario aseguró que nunca tuvo un encuentro personal con la mujer durante su Presidencia y explicó por qué, según su versión, le recomendó buscar otro empleo.

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“Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación”, escribió Petro.

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En la misma publicación, el exjefe de Estado cuestionó las afirmaciones de una periodista sobre el manejo de recursos públicos durante su etapa como senador. “Como senador nunca manejé dineros públicos”, sostuvo.

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Sin embargo, uno de los apartados que más llamó la atención de su mensaje fue la referencia al lugar donde Jiménez trabajaba como modelo de contenido en la localidad de Suba, en Bogotá. Petro aseguró que pudo observar las condiciones del establecimiento y manifestó su rechazo a lo que describió como un entorno laboral de explotación.

“Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba“, afirmó.

Nunca tuve un encuentro personal con la señora Deicy Jiménez en mi presidencia. Y la respuesta de la misma Deicy Jiménez ratifica mi afirmación. Como senador nunca manejé dineros públicos, contrario a lo que afirma la periodista de esta emisora. Pude observar el lugar de trabajo de Deicy Jiménez en el estudio webcam en Suba, Bogotá, y casi vomito por las condiciones laborales de esclavitud en que se encontraba, esa fue la razón por la que le pedí buscara un trabajo formal de acuerdo a sus estudios en el Congreso de la República. — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 13, 2026

Según su relato, esa situación lo llevó a recomendarle que buscara una oportunidad laboral formal, acorde con sus estudios, en el Congreso de la República.

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¿De dónde viene la polémica entre Gustavo Petro y Deicy Jiménez?

El pronunciamiento se conoce en medio de las denuncias de Jiménez, quien aseguró que sostuvo una relación con Petro y que habría recibido vinculaciones contractuales en entidades estatales a cambio de encuentros íntimos.

La mujer ha divulgado videos y conversaciones para respaldar su versión. Uno de los registros difundidos en noviembre muestra una interacción cercana entre ambos, aunque ese material, por sí solo, no demuestra un intercambio de favores por contratos.

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, en los registros de contratación aparecen diez contratos relacionados con Jiménez: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Petro ha rechazado que utilizara recursos o cargos públicos para obtener favores personales y ha insistido en que los registros audiovisuales corresponderían a una época anterior a su llegada a la Presidencia.

Las denuncias son materia de actuaciones de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Hasta el momento, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades por el supuesto intercambio de contratos por favores.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.