Nuevas conversaciones digitales entre Deicy Jiménez y Nhora Mondragón, exdirectora del Dapre, evidencian que el expresidente Gustavo Petro intentó garantizarle una plaza laboral permanente poco antes de finalizar su cuatrienio presidencial.

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El material probatorio corresponde exactamente al 25 de julio de 2026, fecha ubicada apenas 13 días antes de que concluyera oficialmente la administración de gobierno Petro, según indicó Semana en un informe este jueves 12 de noviembre de 2026.

Durante aquel intercambio escrito, Jiménez abordó inicialmente a Mondragón, recibiendo una respuesta inmediata donde la alta funcionaria confirmó órdenes directas provenientes del propio jefe de Estado en ejercicio.

Ante esa oferta inesperada, la joven reaccionó con entusiasmo y procedió a detallar su trayectoria laboral previa junto con la remuneración económica mensual que percibía en ese momento.

“Qué maravilla”, expresó inicialmente la denunciante antes de remitir un mensaje mucho más extenso describiendo sus habilidades operativas y aspiraciones de crecimiento profesional dentro del sector público.

“Tengo experiencia en gestión documental y he brindado apoyo administrativo, según las necesidades de la dependencia. Gano $ 2’000.000. Me gusta trabajar, adquirir más experiencia y poder crecer profesionalmente”, precisó Deicy Jiménez, reconocida porque acusó al exmandatario por presuntos favores íntimos a cambio de contratos.

Posteriormente, Mondragón notificó a Jiménez que funcionarios encargados llamarían pronto para solicitarle sus soportes curriculares, agregando la instrucción puntual de avisarle: “Me dices si te contactan”.

Sin embargo, el trámite para otorgarle un cargo de planta perdió impulso repentinamente porque, según el testimonio de la denunciante, rechazó sostener un encuentro personal con el expresidente colombiano, de acuerdo con Semana.

Aunque Petro afirmó públicamente que “jamás” trató personalmente con Deicy durante su Presidencia, registros obtenidos demuestran que le escribió esa misma noche del 25 de julio, según señaló Semana.

El medio aseveró que, utilizando uno de sus perfiles alternativos en la red social Facebook, el exmandatario envió una breve solicitud directa a la joven: “Quisiera verte”.

Jiménez declinó inmediatamente esa invitación nocturna, provocando que el mandatario replicara escuetamente a las 8:30 de la mañana del siguiente día, 26 de julio, con un simple: “Vale”.

Luego de ese rechazo personal, el proyectada y presunto puesto fijo mutó hacia una contratación temporal en el Hospital San Juan de Dios, gestionada rápidamente durante los días posteriores al intercambio.

El lunes 27 de julio, exactamente a las 8:49 de la mañana, Andrea Cabrales, nombre que coincide con una contratista del Dapre, contactó a Jiménez solicitándole urgentemente sus papeles laborales.

“Disculpa, ¿tienes la documentación?”, indagó Cabrales vía chat, logrando que Deicy adjuntara prontamente un archivo digital con todos los requisitos exigidos para formalizar su ingreso institucional.

Esa misma jornada, luego de descubrir que su destino laboral sería el Hospital San Juan de Dios, Jiménez manifestó su inconformidad a Petro alegando desconocimiento total sobre el sector salud, de acuerdo con el relato de Semana.

“Hola corazón. Qué pena, pero no pensé que para trabajar en un hospital”, escribió la joven cuestionando la pertinencia del puesto asignado frente a su perfil administrativo.

El entonces jefe de Estado respondió brevemente defendiendo la misión social del centro asistencial capitalino con la frase: “Ajá. Para cuidar personas y cuidar la vida”.

Inconforme con aquella justificación, Jiménez replicó exclamando: “¿Qué? Yo no soy enfermera”, recriminándole además porque “para todas hubo oportunidades” laborales dentro del gobierno, exceptuándola únicamente a ella.

“Confirmé lo que siempre pensé. Al final fue más por cumplir que por un verdadero deseo de ayudarme. Para todas hubo oportunidades, menos para mí. Pero bueno, eso queda de ser buena persona”, reprochó Deicy.

Pese a que dicha vinculación nunca se firmó, una certificación expedida por la Subdirección de Talento Humano del hospital corroboró que sus documentos sí ingresaron oficialmente para trámite contractual.

Finalmente, los chats ya reposan bajo investigación en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, mientras Semana indicó que Nhora Mondragón no respondió a las consultas sobre el tema todavía.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.