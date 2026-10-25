Los señalamientos de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro por supuesto pago con contratos por servicios íntimos toman un punto clave de giro por la presentación que hizo Vicky Dávila de los mencionados documentos, además de fotos que mostró.

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Incluso, hay otra fotografía que para el caso Pulzo prefiere no replicar para el caso en el que es posible observar una cantidad de billetes colombianos y droga encima de una cama.

Los registros contractuales obtenidos en el sistema electrónico estatal y presentados por la periodista desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) dejaron en evidencia una cantidad impactante.

#LosSexoContratos

Aquí están algunos de los contratos con los que Petro le habría pagado servicios sexuales a Deicy Jiménez, según denunció la joven. En el Congreso, dice Deicy, que con María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior, entre otros. https://t.co/X9JBUw1dX5 — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 25, 2026

Según los datos presentados, se confirmaron la asignación de múltiples acuerdos laborales a nombre de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien denunció presuntos favores íntimos retribuidos con recursos públicos.

Los documentos oficiales detallan un extenso historial de contrataciones directas suscritas de forma continua en entidades del orden nacional entre los años 2021 y 2026.

La vinculación de la contratista con el aparato estatal inició formalmente en el Congreso de la República – Senado de la República mediante el contrato 709-2021 por un valor total de 2’700.000 pesos.

En esa misma corporación legislativa, la ciudadana suscribió el contrato 1403-2021 firmado en octubre de 2021, pactando un monto asignado de 4’500.000 pesos colombianos.

Durante el año 2022, el Congreso de la República – Senado de la República formalizó el contrato 604-2022, el cual estipuló un pago oficial por la suma de 9’420.000 pesos.

Posteriormente, en septiembre de 2022, la misma entidad legislativa expidió el contrato 1252-2022, estableciendo una remuneración total equivalente a 10’000.000 de pesos para la contratista.

Las asignaciones en el legislativo continuaron durante el periodo siguiente, registrándose el contrato 695-2023 suscrito en marzo de 2023 por un valor acordado de 10’000.000 de pesos.

Deicy Jiménez afirmó que en todo ese tiempo hubo múltiples encuentros, en los que obtuvo los mencionados contratos por parte del antes congresista y luego presidente.

Meses más tarde, en julio de 2023, la entidad parlamentaria avaló el contrato 937-2023, fijando un importe contractual específico de 3’000.000 de pesos por labores de corta duración.

El acuerdo más oneroso otorgado dentro de la corporación correspondió al contrato 1312-2023 firmado en septiembre de 2023, fijando un monto presupuestal de 34’336.000 pesos.

Posteriormente, la contratista expandió sus actividades hacia el sector ejecutivo, logrando vincularse con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a través del acuerdo CDPS-0300-2025 suscrito en junio de 2025.

Esa entidad descentralizada pactó una asignación total de 18’000.000 de pesos con una vigencia programada para finalizar formalmente en diciembre del respectivo calendario fiscal.

De manera simultánea, la joven afirmó que accedió a la nómina de contratistas de Gobierno luego de suscribir compromisos laborales remunerados con el Ministerio del Interior.

Dicha cartera ministerial formalizó en agosto de 2025 el contrato 1826 de 2025, comprometiendo desembolsos oficiales por la cifra de 11.151.338 pesos de la oferta económica.

Meses después, la misma dependencia ministerial emitió el contrato 947 de 2026 firmado en enero de 2026, fijando una cuantía sustancial por el valor de 30’457.094 pesos.

La sumatoria consolidada de estos compromisos contractuales supera ampliamente los 130 millones de pesos, evidenciando un flujo ininterrumpido de ingresos fiscales derivados de entidades públicas.

El compendio de soportes institucionales respaldaría las declaraciones de Jiménez, quien asegura que estas órdenes contractuales retribuían requerimientos personales no vinculados con el estricto cumplimiento de funciones técnicas institucionales.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.