La construcción de la nueva calle 13 de Bogotá enfrenta un nuevo obstáculo: por tercera vez, la licitación para los tramos 3, 4, 5 y 6 quedó desierta.

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Estos segmentos, que van desde la avenida 68 hasta el río Bogotá, son fundamentales para completar un proyecto que busca transformar 11,62 kilómetros del corredor y convertirlo en una troncal de TransMilenio.

Aunque el contrato tiene un valor de $2,3 billones y contempla carriles exclusivos, 14 estaciones, puentes, ciclorrutas y más de 485.000 metros cuadrados de espacio público, los constructores no encuentran suficientes incentivos para participar, señala El Tiempo.

Expertos señalan que el principal problema está en los riesgos contractuales. La gestión de predios, traslado de redes, permisos, planes de manejo de tráfico y otros trámites pueden generar retrasos y mayores costos para los contratistas, añade ese medio.

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Además, deben asumir parte de la responsabilidad sobre diseños y permisos, agrega ese diario.

El Distrito ha realizado 27 reuniones con el gremio constructor y ajustó aspectos como plazos, pagos, administración, imprevistos y utilidad para hacer más atractivo el proyecto.

El IDU asegura que el 81 % de los predios ya fue adquirido y que los recursos están garantizados mediante un convenio de $4,9 billones entre Nación y Distrito.

La vía soporta diariamente unos 205.000 vehículos, por lo que su transformación es considerada urgente.

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