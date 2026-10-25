Por: Portal Bogotá

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Durante la semana comprendida entre el lunes 26 y el sábado 31 de octubre de 2026, está vigente en Bogotá la medida de pico y placa, que regula la circulación de vehículos según el número final de la placa, con el fin de mejorar el tráfico y reducir la congestión. Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), esta restricción aplica para vehículos particulares, de carga, taxis y de servicio especial.

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En el caso de los vehículos particulares, el pico y placa aplica de lunes a viernes, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. Para esta semana, pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 el lunes, miércoles y viernes. Por otro lado, martes y jueves está permitido para los vehículos con placas que acaban en 1, 2, 3, 4 y 5. Los sábados, la medida no aplica para los vehículos particulares.

Para los taxis, las restricciones rigen de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y la rotación de placas autorizadas varía cada día, permitiendo la circulación de diferentes terminaciones de placa, según lo informado por la SDM. Por otro lado, los vehículos de servicio especial o placa blanca deben acogerse a la medida desde lunes hasta sábado, también en el horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., con una restricción similar a la de los taxis, pero con ligeras diferencias en los dígitos permitidos cada día.

Respecto a los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad, la restricción de pico y placa es más estricta. Estos automotores solo pueden circular el sábado 31 de octubre si su placa termina en 0, 2, 4, 6 u 8, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad. De lunes a viernes, todos los vehículos de carga mayores a 20 años enfrentan restricción sin importar el dígito de la placa en los horarios de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.; esta limitación no aplica los domingos ni días festivos.

Por último, la SDM advierte sobre la existencia de páginas web falsas que prometen trámites para el Pico y Placa Solidario. La entidad recalca que el único canal habilitado para obtener y pagar esta excepción es la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, y que el pago solo debe hacerse mediante el botón PSE disponible en su página oficial, sin intermediarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá para cada tipo de vehículo en la semana del 26 al 31 de octubre de 2026?

La medida de pico y placa en Bogotá para esta semana establece horarios y rotaciones distintas según el tipo de vehículo: para vehículos particulares es de lunes a viernes entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m.; los taxis y los vehículos de servicio especial deben cumplir la medida de lunes a sábado desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.; y los vehículos de carga con más de 20 años enfrentan restricción los sábados, además de un horario especial durante la semana. Las placas permitidas para circular se organizan según el último dígito y tipo de día.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo evitar estafas en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una excepción regulada por la Secretaría Distrital de Movilidad que permite circular en días restringidos pagando una tarifa. Se adquiere únicamente en la página oficial de la entidad y el pago se realiza únicamente mediante PSE. Es importante evitar páginas fraudulentas, ya que la SDM no utiliza intermediarios ni otros portales web autorizados para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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