Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá se prepara para ofrecer a las familias un plan gratuito que promete diversión y asombro, de acuerdo con la información difundida por el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha organizado el ‘Show de magia e ilusionismo con Iñigo’, una opción cultural que mezcla un espectáculo de magia con el arte de las burbujas, pensada especialmente para las niñas, los niños y sus familias.

Sigue a PULZO en Discover

Esta función especial tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45, en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La cita está programada para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., con entrada libre para todos los asistentes, según datos oficiales divulgados por el Distrito.

Durante 40 minutos, el público podrá disfrutar de una propuesta que une el ilusionismo moderno y la comedia física, donde las niñas y los niños se convierten en protagonistas de la magia. El espectáculo destaca, además, por la participación activa del público, permitiendo que la experiencia sea verdaderamente interactiva y memorable. Las burbujas, que se manipulan como si fueran materia viva con ayuda de tecnología de vapor y efectos visuales sorprendentes, transforman el escenario en un universo repleto de formas, movimiento y color, impulsando el asombro y las risas en todos los espectadores.

La apuesta del Idartes responde a la intención de crear espacios de encuentro familiar y de acceso libre a la cultura en diferentes zonas de Bogotá, según lo promocionado en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. El evento forma parte de una programación más amplia de actividades gratuitas en la ciudad, dirigida a quienes buscan alternativas de entretenimiento para compartir en familia sin costo alguno.

El ‘Show de magia e ilusionismo con Iñigo’ se presenta como una oportunidad para que las familias disfruten juntas, uniendo diversión, participación y creatividad en un solo escenario. Así, el Centro Cultural Compartir La Pilona 10 abre sus puertas para recibir a quienes deseen vivir una experiencia lúdica y gratuita durante la tarde del 31 de octubre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo es el show de magia e ilusionismo con Iñigo en Bogotá?

Según la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el espectáculo tendrá lugar en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en la localidad de Ciudad Bolívar, el sábado 31 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m. La dirección es calle 66 Bis Sur No. 18 T - 45 y la entrada es gratuita.

¿Qué ofrece el show de magia y burbujas organizado por Idartes en Ciudad Bolívar?

De acuerdo con Idartes y el Distrito, el show se destaca por unir ilusionismo moderno, comedia física y un despliegue especial de burbujas manipuladas con vapor y efectos de magia. El formato es interactivo, permitiendo que niñas y niños participen activamente y disfruten de 40 minutos de sorpresa y diversión, en un espacio diseñado para toda la familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z