Por: El Espectador

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Mientras el almuerzo transcurre entre platos de plástico, Mario Acevedo rememora pasajes de su vida desde un rincón de Bello Horizonte, una residencia de cuidado de larga estancia a cargo de la Secretaría de Integración Social en las montañas de San Cristóbal. La historia de Mario es un reflejo de los cambios que enfrentan muchas personas mayores: después de nacer en Medellín y mudarse a Cundinamarca por amor en 1989, su vida dio un giro definitivo tras la pérdida de su compañera en el terremoto de Armenia en 1999. Sin familia ni hogar, y con problemas de movilidad luego de un accidente ocurrido hace cuatro años, Mario debió reinventarse en medio de la adversidad. Como él mismo relata, su círculo cercano reunió fondos para que pudiera encontrar alojamiento temporal y, más tarde, ingresó a una fundación que enfrentaba dificultades. Finalmente, halló en Bello Horizonte no solo un techo, sino también una atención que califica como "excelente".

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Su testimonio, recogido por El Espectador, plantea interrogantes de fondo: ¿quién apoya a las personas mayores cuando la red familiar se desvanece? ¿Está la ciudad preparada para responder a la demanda de cuidados y compañía en la vejez? Las preguntas se vuelven cruciales al observar la realidad demográfica de Bogotá. De acuerdo con una investigación de El Espectador basada en proyecciones oficiales de la Secretaría de Planeación y registros demográficos por localidad, la capital ofrece un escenario de transformación: la proporción de personas mayores va en aumento y transformará la estructura de necesidades sociales y de salud.

Los desafíos no son sólo personales, sino estructurales. Experiencias como la de Mario muestran los vacíos y las respuestas institucionales a los que debe hacer frente Bogotá. Frente a la falta de redes familiares, programas como los liderados por Integración Social surgen como salvavidas; sin embargo, la magnitud y sostenibilidad de estas iniciativas están directamente relacionadas con la planeación y la comprensión de la nueva realidad demográfica. El destino de quienes han vivido largas décadas y hoy requieren cuidados específicos depende de las acciones colectivas y de las políticas que se adopten para atenderlos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ofrece Bello Horizonte para personas mayores en Bogotá?

Bello Horizonte, según la información proporcionada, es una comunidad de cuidado de larga estancia gestionada por la Secretaría de Integración Social, que atiende a personas mayores sin redes familiares. Aquí, residentes como Mario Acevedo acceden a atención especializada y a un entorno digno, lo que les permite encontrar compañía y cuidados adaptados a sus necesidades, especialmente en situaciones en las que su movilidad o salud están comprometidas.

¿Cómo afecta el envejecimiento de la población a la oferta de cuidado en Bogotá?

De acuerdo con la revisión de El Espectador a partir de las proyecciones oficiales de la Secretaría de Planeación, Bogotá está experimentando un aumento en la proporción de personas mayores, lo que implica retos crecientes en la oferta de servicios de cuidado, salud y acompañamiento. Esta transformación obliga a la ciudad a ajustar e incrementar sus redes y políticas para asegurar condiciones dignas a quienes envejecen sin el apoyo de una familia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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