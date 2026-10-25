Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para un evento cultural que promete tocar el corazón de quienes disfrutan del cine y las historias profundas. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en colaboración con la Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, presentan la proyección de la película ‘Donde duermen los sueños’. Esta función especial invita a los ciudadanos a acercarse a una propuesta artística gratuita en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicado en la calle 82 número 10-69, el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 de la tarde. La entrada será libre para todo público, hasta completar el aforo, y no requiere inscripción previa, de acuerdo con la información oficial suministrada por los organizadores.

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‘Donde duermen los sueños’, bajo la dirección de Daniel Riglos, narra la historia de Santiago, quien, tras verse envuelto en un accidente de tránsito, queda en estado de coma. Sumido en un universo de recuerdos y sueños, Santiago busca reencontrarse con Alina, el gran amor de su vida, quien sigue viva. La trama ubica al personaje principal en un escenario onírico, término que hace referencia a aquello relacionado con los sueños, donde enfrenta un dilema existencial: si permanece en este refugio de sueños, podría perderse para siempre. Santiago deberá decidir entre aferrarse a la mujer que ama y desaparecer, o dejarla atrás para sobrevivir.

La proyección se realiza en alianza con el Bogotá Horror Film Festival y tendrá lugar en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, espacio reconocido por abrir sus puertas a expresiones culturales y artísticas de la ciudad. Gracias a la coordinación entre Idartes, Cinemateca de Bogotá y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, se busca acercar el séptimo arte a la comunidad, brindar experiencias significativas y fomentar la participación cultural en Bogotá con actividades gratuitas y de acceso abierto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la película ‘Donde duermen los sueños’ presentada en el Centro Felicidad Chapinero?

La película ‘Donde duermen los sueños’, dirigida por Daniel Riglos, relata la experiencia de Santiago tras un accidente que lo deja en coma. En este estado, el protagonista explora un mundo de sueños en el que busca a Alina, su amor perdido, y se enfrenta a la difícil elección entre permanecer en ese entorno o regresar a la vida real, dejando atrás a quien ama.

¿Dónde y cuándo es la proyección gratuita de ‘Donde duermen los sueños’ en Bogotá?

La función gratuita de la película tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 2026, a las 5:30 de la tarde, en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero, en la calle 82 número 10-69 de Bogotá. El ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo y no requiere inscripción.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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