En medio de eventos trágicos en octubre, una jornada de cine gratis en este mes sorprenderá a miles de visitantes en el reconocido centro comercial Unicentro Armenia con la entrega total de 1.200 entradas gratuitas para la comunidad.

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Las pantallas del teatro Cinemark de Unicentro Armenia volverán a encenderse oficialmente el próximo jueves 15 de octubre luego de superar la reciente contingencia en la capital del departamento del Quindío.

A partir de las 5:00 p. m., cada una de las seis salas de este complejo proyectará una película seleccionada que incluirá también combo de crispetas y gaseosa sin costo adicional.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio deberán sintonizar la programación habitual de las cadenas radiales RCN y Olímpica Stereo durante la jornada del miércoles 14 de octubre.

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Estas emisoras aliadas distribuirán los pases de acceso limitado entre sus oyentes, permitiendo que las familias obtengan sus cupos para asistir a las funciones especiales organizadas por el complejo.

Esta iniciativa cinematográfica coincide directamente con la celebración de los 137 años de la fundación de la ciudad, constituyendo un regalo significativo para favorecer el reencuentro social en la región luego del terremoto de agosto.

“Queríamos que la reapertura fuera una celebración con toda la ciudad. Abrir las salas con entrada gratuita para los armenios es nuestra manera de decirle a Armenia que estamos de vuelta y que seguimos aquí para acompañarla”, afirmó Andrea Beltrán, Directora de Mercadeo de Cinemark Colombia.

La emergencia reciente afectó de forma directa a varios colaboradores de la empresa, impulsando una campaña interna de solidaridad económica entre empleados nacionales e internacionales de la reconocida cadena.

Mediante este valioso esfuerzo colectivo se lograron recolectar 120 millones de pesos colombianos que fueron destinados integralmente al apoyo de los trabajadores damnificados junto a sus familias golpeadas.

Este gesto demuestra que garantizar el bienestar del equipo de trabajo representa una prioridad fundamental para la compañía antes de reanudar la atención al público en la capital quindiana.

De este modo, la reapertura comercial de la sala representa la recuperación de un histórico punto de encuentro urbano para disfrutar de experiencias culturales compartidas en la vida cotidiana.

La entrega de pases por medio de RCN y Olímpica Stereo garantizará una participación ordenada del público en este evento tan esperado por los habitantes del municipio de Armenia.

¿Cómo llegar al centro comercial Unicentro de Armenia?

Llegar al centro comercial Unicentro en la ciudad de Armenia resulta una tarea sencilla gracias a su ubicación estratégica sobre la emblemática carrera catorce en el norte urbano.

Si decide desplazarse en vehículo particular desde el centro de la capital quindiana, tome directamente la carrera catorce hacia el norte hasta alcanzar la intersección con la calle catorce.

El complejo comercial dispone de un amplio estacionamiento subterráneo tarifado con acceso vehicular sobre la calle catorce, facilitando el parqueo seguro para automóviles particulares y motocicletas durante la jornada.

Para los usuarios que optan por el servicio de transporte público urbano colectivo, diversas rutas de autobuses transitan continuamente por este importante corredor vial de la ciudad cuyabra.

Las rutas prestadas por la empresa de buses urbanos Tinto conectan diferentes barrios de la capital con la parada oficial ubicada justo frente al acceso principal de este complejo.

En caso de abordar un taxi desde la terminal de transportes o el aeropuerto El Edén, indique al conductor como destino la intersección de la carrera catorce con calle catorce.

Los peatones que caminan desde el sector universitario o zonas residenciales del norte pueden llegar cómodamente utilizando los senderos peatonales y andenes demarcados sobre la avenida Bolívar.

Además, el sistema de transporte alternativo y plataformas digitales de movilidad operan de manera constante en este sector, ofreciendo traslados directos hacia los accesos del establecimiento comercial.

Planificar su ruta con anticipación le permitirá optimizar los tiempos de viaje y acceder sin contratiempos a las ofertas de entretenimiento, servicios financieros y comercios disponibles allí.

Conocer las mejores opciones de acceso garantiza un desplazamiento ágil y seguro hacia uno de los puntos de encuentro más icónicos de la capital del departamento del Quindío.

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