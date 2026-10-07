El mercado inmobiliario en el país dio un giro drástico y los grandes capitales internacionales no quisieron quedarse atrás. Parque Arauco —la multinacional chilena detrás de complejos de alto tráfico como el centro comercial Parque La Colina en Bogotá— unió fuerzas con la firma HASTA Capital para sacudir el sector residencial de Medellín con el lanzamiento oficial de LiveSpace+ Ciudad del Río, su primer proyecto bajo el modelo multifamily en Antioquia y el tercero a nivel nacional.

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La movida empresarial responde a una transformación profunda en los hábitos de consumo de los colombianos. Las cifras oficiales del DANE no dejan lugar a dudas: el 40,8 % de los hogares en el territorio nacional vive actualmente en condición de arriendo o subarriendo, superando por cuarto año consecutivo a quienes logran adquirir vivienda propia. La tendencia se agudiza con fuerza en la capital antioqueña, donde la proporción de arrendatarios escaló del 36 % en 2015 al 45 % en 2024, impulsada en paralelo por el incremento de hogares unipersonales, que ya representan el 20,2 % del total nacional.

Lejos del modelo tradicional de arrendamiento entre particulares, donde lidiar con inmobiliarias y pólizas se vuelve un desgaste constante, el concepto multifamily centraliza la propiedad del edificio bajo un operador institucional único. Sebastian Muñoz, Managing Director para Sudamérica de HASTA Capital, explicó que la apuesta busca profesionalizar la renta residencial para responder a un público que prioriza la flexibilidad y los servicios integrados. En la misma línea, Cristian Calcutta, gerente general de Parque Arauco División Colombia, destacó que la iniciativa redefine la experiencia de habitar al conectar espacios privados con amenidades de alto nivel.

Ubicado estratégicamente en Ciudad del Río —un epicentro de renovación urbana contiguo al famoso Mercado del Río y a pocos pasos de las estaciones del metro Industriales y Poblado—, el complejo inmobiliario cuenta con 319 unidades habitacionales que abarcan desde estudios hasta apartamentos de dos habitaciones dotados con línea blanca completa. Sin embargo, el verdadero atractivo reside en su propuesta de valor comunitaria: los residentes tienen acceso ilimitado a zonas de coworking, gimnasio equipado, salas de yoga, piscina, terrazas con zonas BBQ, social kitchen y un pet park, todo respaldado por una certificación LEED que garantiza estrictos estándares de sostenibilidad ambiental.

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