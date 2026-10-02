Entre las negociaciones que son claves para la economía nacional, hubo una que se concretó y marca por completo un cambio en el panorama para miles de visitantes en el territorio colombiano.

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La cadena de centros comerciales Mallplaza concretó la adquisición de ocho complejos Gran Plaza al fondo inmobiliario Pactia en Colombia, mediante una transacción valuada en $1,17 billones —alrededor de US$ 353 millones— que incrementa a 13 su número de activos en el país.

La finalización de la transacción ocurrió luego de concluir favorablemente la fase de due diligence y obtener la aprobación regulatoria emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), sumando el aval de los directorios de Mallplaza y Pactia, replicó Portafolio.

La negociación suma ocho centros comerciales que durante el año anterior registraron un flujo cercano a los 57 millones de usuarios y generaron un Ingreso Operacional Neto (NOI) próximo a los $111.000 millones a lo largo de los últimos 12 meses.

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La operación, revelada al público originalmente en julio, reportó un cap rate de 9,4% durante el último año, consolidándose según la empresa como una de las negociaciones más relevantes del mercado nacional por volumen de activos y metros cuadrados.

Al sumar las nuevas instalaciones, la compañía añade cerca de 180.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA), expandiendo la superficie comercial de la marca en territorio colombiano por encima de los 460.000 metros cuadrados.

Esta importante expansión reconfigura la cobertura geográfica del grupo corporativo. La marca desembarcará en cinco ciudades adicionales y administrará tres complejos más en Bogotá, extendiendo su alcance directo hasta aproximadamente 3,6 millones de habitantes.

Previo a esta movida estratégica, el grupo operaba Mallplaza NQS, Mallplaza Cali, Mallplaza Cartagena, Mallplaza Manizales y Mallplaza Buenavista.

Con esta incorporación, la firma escaló al segundo lugar entre los operadores de centros comerciales del país por área disponible.

Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza, calificó el cierre como “un hito que marca un antes y un después para Mallplaza en Colombia” y destacó que la operación refuerza la posición de la compañía dentro de la Región Andina.

“Con la incorporación de estos activos, alcanzamos 13 centros urbanos en Colombia, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento y desarrollo de este país”, señaló Pulido al anunciar la materialización definitiva de la transacción.

El movimiento comercial eleva considerablemente la relevancia del mercado nacional en la estructura de la corporación.

Posterior al traspaso, Colombia concentra el 18,4% del Área Bruta Arrendable total de la empresa considerando sus operaciones de Chile, Perú y Colombia.

A escala internacional, el conglomerado sobrepasa los 2,5 millones de metros cuadrados de GLA. La directiva sostiene que el negocio afianza su liderazgo como el mayor operador de centros comerciales de la Región Andina tras absorber las propiedades de Pactia.

El elevado tráfico registrado en los ocho centros comerciales adquiridos representa un factor estratégico dentro del proceso de integración operativa.

Las instalaciones aportaron cerca de 57 millones de visitas el año previo, flujo que dinamizará directamente la actividad del grupo.

Los estados financieros destacan que los establecimientos generaron un NOI cercano a $111.000 millones en los últimos 12 meses, cifra equivalente a casi US$33,2 millones de acuerdo con los balances expuestos al término del acuerdo.

El grupo económico mantiene presencia continua en el país desde 2012. Para Pulido, la compra constituye “un paso decisivo” dentro del plan trazado para la nación y fortalece la proyección operacional en nuevas plazas urbanas.

“Trabajaremos para imprimir el sello Mallplaza en estos activos, manteniendo la esencia de cada comunidad”, agregó el gerente general, al explicar cómo espera abordar la incorporación de los centros Gran Plaza adquiridos al fondo inmobiliario Pactia.

La firma remarcó que el traspaso obedece a un esquema de crecimiento continuo orientado a afianzar su rol como socio de marcas e inversionistas, impulsando la transformación económica y social en sus zonas de cobertura.

Luego de recibir el aval gubernamental, la empresa pasó de cinco a 13 complejos en Colombia, ingresó a cinco nuevas ciudades, añadió tres propiedades en Bogotá y superó los 460.000 metros cuadrados arrendables.

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