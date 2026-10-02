Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del World Business Forum Bogotá, uno de los encuentros empresariales organizados por WOBI, que reunirá el 28 y 29 de octubre a más de 1.300 directivos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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El evento tendrá como eje central el concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, una propuesta con la que WOBI plantea discusiones sobre los retos que enfrentan actualmente las empresas y sus líderes. La agenda de este año estará marcada por temas como inteligencia artificial, innovación, estrategia, liderazgo, alto rendimiento y transformación empresarial.

Uno de los nombres que más llama la atención es Francis Ford Coppola, reconocido director, productor y guionista de cine. Su participación estará enfocada en las lecciones que pueden trasladarse del mundo cinematográfico al empresarial, especialmente en creatividad, liderazgo, manejo de la incertidumbre, fracaso y storytelling.

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Otro de los invitados internacionales será Carl Lewis, una de las grandes figuras del atletismo mundial y ganador de nueve medallas de oro olímpicas. Su intervención estará relacionada con el alto rendimiento y la mentalidad necesaria para mantener resultados durante largos periodos.

La estrategia empresarial tendrá como una de sus principales representantes a Renée Mauborgne, miembro distinguida de INSEAD y coautora de Blue Ocean Strategy. Su conferencia estará centrada en la creación de nuevos mercados, las oportunidades de crecimiento y la innovación más allá de la competencia tradicional.

La agenda también contará con Rita McGrath, profesora de Columbia Business School y especialista en innovación y estrategia. Su intervención estará enfocada en las nuevas reglas que plantea el cambio tecnológico para las organizaciones, los modelos de negocio y las estrategias de crecimiento.

La inteligencia artificial tendrá un espacio destacado con Tricia Wang, CEO de Advanced AI Society y asesora de compañías Fortune 500. Su charla pondrá el foco en la relación entre IA, datos y capacidades humanas, con una mirada que busca ir más allá de la adopción tecnológica. Wang hablará sobre cómo combinar big data y thick data, cómo entender la evolución de la inteligencia artificial y cómo utilizarla para tomar mejores decisiones.

Otro de los temas de la agenda será la disrupción empresarial, a cargo de Scott Anthony, profesor de Tuck School of Business y especialista en innovación disruptiva. Su conferencia buscará explicar cómo interpretar los grandes cambios que atraviesan los mercados y cómo las organizaciones pueden actuar frente a escenarios de incertidumbre.

El componente de liderazgo y desarrollo personal estará representado por Pilar Jericó, empresaria, autora y especialista en liderazgo. Su conferencia se centrará en el Change Mindset y en la gestión del miedo dentro de las organizaciones. Jericó planteará herramientas para superar culturas basadas en el miedo, fortalecer la confianza y la colaboración entre equipos y entender el liderazgo humanista en un contexto marcado por la inteligencia artificial.

La programación se completa con Efrén Martínez, psicólogo colombiano y experto en desarrollo del potencial humano. Su participación estará enfocada en autogestión estratégica, liderazgo, resiliencia y propósito, con temas relacionados con el manejo del estrés, la toma de decisiones y el bienestar de los equipos.

La programación oficial de WOBI confirma que Bogotá será una de las seis ciudades que harán parte del World Business Forum 2026 a nivel internacional. El encuentro tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre de 2026 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

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