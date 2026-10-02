Los bloqueos de todo tipo y la inseguridad en las carreteras se han convertido en un fuerte problema para el transporte y la competitividad de Colombia.

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Según Colfecar, en los últimos cuatro años se registraron 2.841 bloqueos, que generaron pérdidas por $12,9 billones para el transporte de carga.

Durante el Congreso Colfecar 2026, los gremios del transporte, comercio exterior, avicultura y carbón pidieron al Gobierno garantizar vías despejadas y mayor seguridad. Solo en 2025 se contabilizaron 833 bloqueos, después de 780 en 2023 y 800 en 2024.

Los costos también preocupan al sector. Colfecar señala que combustible, salarios y peajes representan cerca del 70 % de los costos del transporte.

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En cuatro años, el diésel aumentó 25 %, los salarios 79 % y los peajes 40 %, incrementos que terminan trasladándose a los precios de productos y servicios.

Buenaventura concentra buena parte de las dificultades. Los gremios advierten que un día de bloqueo en la vía hacia el puerto puede generar hasta tres días de retrasos para normalizar la operación portuaria.

Fenavi también alertó por el impacto de la inseguridad en el transporte de alimentos, mientras Fenalcarbón señaló una caída de 23 % en las exportaciones de carbón entre 2022 y 2025.

De cara al Plan Nacional de Desarrollo, los gremios pidieron mejorar infraestructura, seguridad, comercio exterior y logística.

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