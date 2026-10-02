Por: EL PILON SA

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La reciente autorización de Filipinas para importar carne bovina y porcina procedente de Colombia significa un hito comercial para la cadena ganadera de los departamentos de Cesar y La Guajira, dos regiones con una arraigada tradición pecuaria en el Caribe colombiano. Según información del Ministerio de Comercio, basada en datos de Comtrade de las Naciones Unidas, Filipinas adquirió en los últimos cuatro años cerca de 750.000 toneladas de carne bovina y porcina, con una inversión aproximada de US$2.200 millones. Esta apertura representa, según el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, “un paso importante para la diversificación de la oferta exportable colombiana y la apertura de nuevas oportunidades comerciales en Asia”.

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Para los ganaderos de Cesar y La Guajira, la noticia implica perspectivas de expansión hacia mercados internacionales, lo que podría dinamizar la producción regional. En estas zonas, la ganadería es una actividad económica fundamental, impulsada principalmente por pequeños y medianos productores. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha recalcado procesos de fortalecimiento de la ganadería sostenible en la zona, destacando la transición de 461 productores hacia sistemas silvopastoriles intensivos en casi 1.000 hectáreas, lo cual contribuye a mejorar la sostenibilidad y responder a estándares internacionales de mercado como trazabilidad y manejo sanitario.

Sin embargo, la posibilidad de exportar carne no es inmediata para todos los productores. Según el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), las exportaciones solo pueden provenir de plantas de beneficio habilitadas y deben acatar requisitos sanitarios nacionales y las exigencias del mercado filipino. Fedegán señala que el 89 % de los ganaderos colombianos posee menos de 100 animales, con un promedio de 21 reses y 25 hectáreas, lo cual plantea retos logísticos y organizativos. Para que estos pequeños productores participen, será esencial la asociatividad y una articulación eficiente de la cadena, permitiendo reunir los volúmenes y cumplir con los parámetros exigidos.

El impacto de la apertura va más allá de las fincas, involucrando frigoríficos, plantas de procesamiento, transportadores y comercializadores. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, entre enero y julio de 2026, Colombia exportó 474,1 toneladas de carne bovina por US$3,3 millones y 199,9 toneladas de carne porcina por US$583.159, cifras aún modestas frente al nuevo escenario filipino. Adicionalmente, esta posibilidad coincide con la reciente autorización temporal de EE. UU. para importar carne bovina colombiana, ampliando el espectro de mercados abiertos a la carne de Cesar y La Guajira.

¿Cuáles son los requisitos para exportar carne colombiana a Filipinas?

Para exportar carne bovina y porcina colombiana a Filipinas, los productos deben proceder de plantas de beneficio autorizadas por Invima y cumplir con los requisitos sanitarios nacionales, así como con los estándares exigidos por el país de destino. Esto incluye condiciones de manejo sanitario, trazabilidad y producción que garanticen la inocuidad del alimento, aspectos fundamentales para ingresar a mercados internacionales como el filipino.

¿Cómo beneficia a los pequeños ganaderos de Cesar y La Guajira la apertura del mercado en Filipinas?

La apertura a Filipinas ofrece a los pequeños ganaderos de Cesar y La Guajira la posibilidad de acceder a un mercado internacional de gran demanda, siempre que logren articularse en asociaciones, reunir los volúmenes necesarios y cumplir con los estándares requeridos. La organización colectiva y la mejora de sistemas de producción sostenibles serán clave para que los productores regionales puedan aprovechar plenamente esta oportunidad.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.