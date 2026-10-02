Por: Caracol TV

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Las mujeres cabeza de hogar que viven en la localidad Rafael Uribe Uribe de Bogotá tendrán este domingo un espacio para conocer los requisitos y adelantar la ruta de postulación al programa ‘Mejora Tu Casa’, iniciativa de la Secretaría Distrital del Hábitat destinada a apoyar intervenciones en viviendas que presentan necesidades de mejoramiento. La jornada se llevará a cabo el domingo 4 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 3:00 p. m., en la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe.

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Durante este horario, las asistentes podrán recibir información sobre las condiciones de acceso, resolver inquietudes y conocer qué documentos deben presentar para iniciar el proceso. La convocatoria está dirigida especialmente a mujeres cabeza de hogar que habiten en alguno de los barrios priorizados de la localidad. Además de encontrarse dentro de las zonas establecidas, las familias interesadas deberán cumplir una serie de requisitos relacionados con las características de la vivienda, los ingresos del hogar y la propiedad o posesión del inmueble.

¿Quiénes pueden postularse a ‘Mejora Tu Casa’ en Rafael Uribe Uribe?

Uno de los principales criterios para participar es que la vivienda esté localizada en un barrio legalizado que haga parte de las zonas priorizadas para esta jornada. También se establece que los ingresos del hogar no superen los cuatro salarios mínimos. Otro de los aspectos que deben acreditar los interesados está relacionado con la vivienda, pues por lo menos uno de los integrantes del hogar debe ser propietario o poseedor del inmueble que se pretende mejorar y demostrar un mínimo de tres años de propiedad o posesión.

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En consecuencia, no es necesario que todas las personas que viven en la vivienda sean propietarias. La convocatoria contempla también a quienes tienen la condición de poseedores, siempre que puedan demostrar el tiempo mínimo requerido. Las personas que asistan a la jornada deberán contar con documentos que permitan verificar la información del hogar y la situación del inmueble. Entre los documentos solicitados se encuentra el documento de identidad de la persona que realiza la postulación, así como los documentos de identidad de los demás integrantes del hogar que viven en la vivienda.

Para recibir orientación, las mujeres “deberán llevar su documento de identidad, los documentos de identidad de los integrantes del hogar que viven en la vivienda y los documentos que permitan acreditar la propiedad o posesión del inmueble. En el caso de propietarios, esta condición puede acreditarse con el número del folio de matrícula inmobiliaria. Para quienes son poseedores, también es posible participar siempre que puedan acreditar mínimo tres años de posesión de la vivienda”, indicó la Secretaría Distrital del Hábitat.

¿Qué arreglos cubre el programa Mejora Tu Casa?

El programa contempla diferentes tipos de intervenciones dentro de las viviendas. Entre ellas se encuentran trabajos relacionados con espacios esenciales, superficies y elementos básicos de la construcción. En baños y cocinas se pueden realizar mejoras, adecuaciones o dotaciones, incluyendo intervenciones relacionadas con los lavaderos. También están contemplados trabajos sobre pisos, especialmente aquellos destinados a atender problemas de humedad y mejorar las condiciones de higiene de los espacios de la vivienda.

Otra de las intervenciones corresponde a los pañetes y la pintura de muros y paredes, mientras que las cubiertas y los cielos rasos también pueden ser objeto de reparación o reemplazo, de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. Estos mejoramientos están orientados a atender necesidades específicas de las viviendas que hacen parte de las zonas priorizadas. Además, la convocatoria contempla un amplio listado de barrios y sectores de la localidad. Entre las zonas priorizadas se encuentran:

Agrupación de Vivienda La Providencia Media

Alameda Sur Segundo Sector Zona B-1

Antonio Morales

Antonio Morales II Sector Carrera 5I y Calle 48 J Sur

Arboleda

Arrayanes

Barrio Carolina

Barrio La Paz

Barrio Palermo Sur

Barrio San Agustín

Callejón de Santa Bárbara 1

Callejón de Santa Bárbara II Sector

Callejón de Santa Bárbara III

Callejón de Santa Bárbara Sector Mirador 1

Callejón de Santa Bárbara Sur I y II Sector

Callejón de Santa Bárbara Sur Oriental

Carmen del Sol I Sector

Diana Turbay

El Bosque de Los Molinos

El Mirador

El Mirador (Los Molinos) II Sector

El Mirador de Marrocos

El Mirador Sector Molinos del Sur

El Portal

El Portal II Sector

El Puerto La Loma de San Carlos

El Triunfo del Sur

Govarova II

Granjas de San Pablo

La Arboleda Sur

La Marqueza

La Merced Sur

La Merced Sur San Ignacio

La Paz (El Cebadal)

La Reconquista

La Reconquista Sector Villa Esther

La Resurrección

La Resurrección IV Sector

Los Arrayanes Barrio Palermo Sur Sector Sana Fonseca

Los Chircales del Sur

Luis López de Mesa

Madrid II

Marco Fidel Suárez

Marco Fidel Suárez Carmen del Sol

Palermo Sur

Palermo Sur (El Triángulo)

Palermo Sur Los Arrayanes

Palermo Sur Oswaldo Gómez

Predio El Recuerdo Barrio San Jorge Alto

Príncipe de Bochica

Reloteo Antigua Hacienda Los Molinos

Resurrección

Santa Rosita La Cañada

Urbanización Govarova

Urbanización Granjas San Pablo

Urbanización Guiparma

Urbanización Los Molinos 1er Sector

Villa Esther 2

Villa Morales (antes El Emperador)

Villas del Recuerdo

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