Las primeras horas de este viernes 2 de octubre estuvieron marcadas por la emergencia vial y el colapso del tráfico en el occidente de Bogotá. Sobre las 6:33 de la mañana, un fuerte siniestro vial con volcamiento sacudió la localidad de Fontibón, específicamente en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con la avenida Centenario (calle 13), en sentido norte-sur y en inmediaciones del centro comercial Hayuelos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con los reportes preliminares de Bogotá Tránsito y las evidencias registradas en el lugar, el incidente involucró a un vehículo de servicio público tipo taxi (de placa VEZ-567) que terminó completamente volcado sobre su techo, con evidentes destrozos en su carrocería y los cristales esparcidos sobre el asfalto. En el choque también estuvo involucrada una camioneta nodriza o de servicio especial Renault Duster (de placa KMZ-689 matriculada en Soacha y adscrita a la flota móvil), la cual presenta graves daños en su costado y parte posterior.

Las primeras hipótesis apuntan a que el exceso de velocidad habría desencadenado la colisión que culminó con el volcamiento del taxi. Tras el reporte ciudadano, una unidad de tránsito y una ambulancia hicieron presencia inmediata en el punto para acordonar la zona, atender a los involucrados y controlar la fuerte congestión vehicular que afecta a los conductores que transitan a esta hora hacia sus lugares de destino. Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y mantener la prudencia en los corredores viales de la ciudad.