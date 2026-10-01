Bogotá implementará un nuevo reversible vial en la avenida La Esperanza, en la localidad de Fontibón, con el que busca mejorar la movilidad durante las horas de mayor congestión en la mañana. La medida comenzará a funcionar el lunes 5 de octubre y modificará el recorrido de 14 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), por lo que los usuarios deberán estar atentos a los cambios.

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De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el reversible operará durante un mes, de lunes a viernes, entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 a. m. Durante ese periodo, se habilitará un sentido específico de circulación en varios tramos viales para facilitar el desplazamiento de los vehículos que se dirigen hacia el oriente de la capital.

Reversible en Fontibón busca reducir trancones en la calle 13

La implementación de este esquema responde a los problemas de congestión que se presentan en la calle 13, uno de los corredores más transitados de Bogotá y una vía clave para quienes se movilizan desde el occidente de la ciudad y municipios cercanos.

Durante las horas pico de la mañana, las filas de vehículos en este corredor pueden alcanzar los siete kilómetros, mientras que el flujo vehicular supera los 14.000 automotores. Estas condiciones afectan los tiempos de desplazamiento de conductores y pasajeros que se dirigen hacia diferentes sectores de la capital.

Con el reversible, las autoridades buscan ofrecer una alternativa para distribuir mejor el tránsito y facilitar la conexión con la avenida El Dorado. Sin embargo, la modificación también exigirá que los conductores revisen sus recorridos habituales, especialmente quienes utilizan las vías de Fontibón para llegar a sus destinos durante la mañana.

Entre las alternativas de movilidad recomendadas está la avenida Ciudad de Cali, que puede servir como opción para quienes buscan evitar los puntos de mayor congestión de la calle 13.

14 rutas del SITP tendrán modificaciones

Uno de los cambios que deberán tener en cuenta los ciudadanos es el ajuste de 14 rutas del SITP que circulan por el sector. La implementación del reversible implicará modificaciones en sus recorridos durante el horario establecido, por lo que los pasajeros deberán verificar cómo se realizarán los trayectos mientras esté vigente la medida.

El nuevo esquema funcionará durante un mes, de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. Una vez concluido ese periodo, se podrá evaluar su funcionamiento y los efectos que tenga sobre la movilidad en este sector del occidente de Bogotá.

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Mientras tanto, se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos con anticipación, contemplar rutas alternas y tener presente que la circulación por la avenida La Esperanza y las vías conectadas con el reversible tendrá cambios durante las mañanas.

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