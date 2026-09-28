El nuevo puente ubicado sobre la avenida Boyacá, en inmediaciones del centro comercial El Edén, ya enfrenta una situación que desató críticas por el uso que algunos ciudadanos están haciendo de su infraestructura.

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Un video compartido por el concejal Juan David Quintero muestra a una persona ingresando con una bicicleta eléctrica al ascensor destinado para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

La situación causó indignación porque, de acuerdo con las imágenes difundidas por el cabildante, una persona que llevaba un coche de bebé no pudo utilizar el ascensor en ese momento.

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Quintero cuestionó que este tipo de comportamientos terminen afectando precisamente a quienes necesitan de estas alternativas para movilizarse por el puente.

Este es el video:

Ahora las motos eléctricas utilizan el ascensor destinado a personas con movilidad reducida como vía principal para cruzar los puentes. 😡 Esto está pasando en el nuevo puente del CC El Edén. El colmo de los colmos. Las motos eléctricas ya se están pasando. ¿Así buscamos una… pic.twitter.com/hxqq4qJCDI — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 28, 2026

Persona con coche de bebé no pudo utilizar el ascensor

En el video publicado por el concejal se observa el momento en el que una persona llega con un coche de bebé al ascensor, pero este está siendo utilizado por un ciudadano que ingresó con una bicicleta eléctrica.

La escena fue presentada por Quintero como un ejemplo del uso inadecuado de una infraestructura que tiene como propósito facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida.

El cabildante acompañó la publicación con una crítica a la forma en que algunos usuarios están utilizando los nuevos puentes y pidió que se establezcan reglas claras para evitar este tipo de situaciones.

El caso también abrió nuevamente la discusión sobre el uso de los espacios destinados a facilitar la movilidad de personas que tienen mayores dificultades para desplazarse por escaleras u otras estructuras.

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