En la mañana de este martes, 29 de septiembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al director del IDU, Orlando Molano, entregaron otra obra que se estaba llevando a cabo en la ciudad y que estaba causando una gran congestión vehicular.

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Se trata de la obra ubicada en la calle 63 con avenida Mutis, más específicamente en el tramo que va desde la transversal 112b Bis hasta la carrera 112, la cual, dijo el alcalde, contaba con un retraso de cinco años cuando asumió la administración, pero la entregó el año pasado.

Sin embargo, agregó el dirigente, la obra tenía un problema desde la planificación que era que en un pedazo había un embudo porque pasaba de tres a un solo carril y luego se volvía a abrir, lo cual causaba una congestión muy grande.

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Ante esto, la Alcaldía compró los terrenos pertinentes y demás para completar la obra y que todo el tramo quedara de tres carriles, lo cual permite que ahora el flujo sea constante, que los carros no se tengan que frenar o atravesar y que todo fluya con normalidad.

Esto dijo el alcalde:

Las cosas no se hacen a medias. Hoy eliminamos el embudo que había en la Calle 63 (o Avenida Mutis) con 112. Cuando llegamos a la Alcaldía, esta era una de las obras más retrasadas de Bogotá: tenía seis años de atraso. Nos pusimos en la tarea de terminarla y la entregamos el… pic.twitter.com/nDoOl9q0ms — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 29, 2026

Esto, según dijo el IDU, beneficiará a más de 600.000 habitantes que transitan todos los días esta zona de la capital, haciendo que los trayectos sean mucho más rápidos y eficientes.

Hoy, el alcalde @CarlosFGalan y el director @OrlandoMolanoP habilitaron el tramo 5 de la av. Mutis, desde la transversal 112b Bis hasta la carrera 112. Son 308 metros de vía, con tres carriles por sentido, ciclorruta y más de 3200 m² de espacio público. Una obra que mejora la… pic.twitter.com/FVhkGr8wTl — IDU Bogotá (@idubogota) September 29, 2026

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De esta manera, esta es otra obra que entrega el alcalde de Bogotá, quien pretende seguir avanzando a la mayor velocidad posible porque le desespero de los ciudadanos ya es evidente por la cantidad de cierres, trancones y mucho más.

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