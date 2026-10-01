Por: El Espectador

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Los esperados conciertos de BTS en Bogotá, previstos para el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, no solo marcarán inéditos picos de asistencia, sino también desafíos en materia de movilidad y un impacto económico de gran relevancia para la ciudad. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad, el operativo implica un amplio dispositivo vial que estará activo desde el martes 29 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre. Este plan movilizará a 150 personas ubicadas cerca del estadio para orientar a peatones y conductores, gestionar el tráfico y controlar el acceso a las calles circundantes.

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Las restricciones de tránsito han sido implementadas paulatinamente, iniciando con la calle 57A y extendiéndose a otras vías clave como la carrera 28, la calle 53B bis y la diagonal 61C. A partir de las 10:00 p. m. del primero de octubre el esquema de cierres se intensificará, cerrando totalmente o permitiendo solo el paso controlado en diferentes sectores aledaños a El Campín. El cierre más riguroso comenzará a las 9:00 a. m. del viernes 2 de octubre y se mantendrá hasta la mañana del domingo. Durante este periodo, se aplicarán restricciones adicionales que afectarán tanto a residentes como a visitantes, aunque se garantizará el acceso a los domicilios del perímetro.

Se ha definido una zona amarilla provisional para taxis y vehículos especiales en la diagonal 61B, entre la calle 57 y la transversal 25, habilitada para la evacuación de los asistentes hasta las 3:00 a. m. Posteriormente, no habrá posibilidad de recoger pasajeros frente al estadio, puesto que la avenida NQS estará cerrada para este propósito, según precisó la Secretaría Distrital de Movilidad.

La dimensión de estos conciertos es significativa: el World Tour ARIRANG de BTS tendrá boletería agotada, superando los 53.000 asistentes por fecha. Datos del Instituto Distrital de Turismo subrayan que el 18,4 % de las entradas fueron compradas por extranjeros —principalmente de Ecuador, México y Venezuela— y que las reservas aéreas hacia Bogotá han experimentado un aumento sin precedentes en las fechas cercanas al evento.

Los efectos económicos proyectados por el Observatorio de Turismo de Bogotá son contundentes: los asistentes a los conciertos gastarán más de $99.000 millones durante su estadía, principalmente en consumo de alimentos y bebidas, alojamiento, transporte interno y compras. Esta cifra no corresponde únicamente a entradas, sino al movimiento total generado en la ciudad por quienes participan en el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas y desvíos estarán habilitados durante los conciertos de BTS en Bogotá?

Durante los conciertos, habrá caminos específicos para quienes transiten en los alrededores de El Campín, como el uso de la calle 63 y la avenida NQS para circulación de norte a sur, y la transversal 25 y diagonal 53C para acceder a la calle 53. Las autoridades recomiendan acatar las indicaciones de agentes de tránsito y programar los recorridos de antemano para evitar retrasos.

¿Cuál será el impacto económico de los conciertos de BTS en Bogotá?

Los conciertos de BTS en Bogotá, según proyecciones del Observatorio de Turismo, dejarán un impacto superior a $99.000 millones, repartidos en rubros como gastronomía, alojamiento, transporte y compras de recuerdos. Este nivel de gasto destaca la magnitud del evento y su relevancia para diversos sectores económicos de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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