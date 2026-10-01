Por: Testigo Directo

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Durante años, el nombre de La Piscina Night Club estuvo ligado a las noches más exclusivas de Bogotá. Ubicado en el sector de Santa Fe, el establecimiento llegó a convertirse en uno de los centros de entretenimiento para adultos más reconocidos de la ciudad. Hoy, de aquel lugar quedan ruinas, recuerdos y una historia atravesada por personajes de poder, dinero y disputas criminales.

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Para Ómar Guzmán, uno de sus fundadores, todo comenzó a partir de la transformación de un viejo hotel. Junto a otros tres socios, diseñó un establecimiento que buscaba romper con la imagen tradicional de los negocios de este tipo en el sector: varios pisos, salones, bares, habitaciones y una piscina que terminó convirtiéndose en su principal emblema.

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Según Guzmán, durante sus años de funcionamiento llegaron a trabajar allí cientos de mujeres adultas y el lugar se convirtió en un punto de encuentro para clientes con gran poder adquisitivo.

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Mujeres que marcaron la época del La Piscina Night Club

También asegura que por sus instalaciones pasaron políticos y personas vinculadas, según su relato, con diferentes estructuras armadas y organizaciones criminales. Es precisamente esa convivencia entre personas que, en otros escenarios, podían encontrarse en bandos enfrentados. Dentro de La Piscina las diferencias quedaban afuera y algunos de estos personajes compartían y eran amigos durante horas o incluso días.

El establecimiento también fue escenario de historias relacionadas con el poder político. Guzmán recuerda a un antiguo funcionario del Gobierno nacional, a quien identifica únicamente con el nombre de “Rafael”, como uno de sus clientes frecuentes.

Después de varios años, Guzmán decidió retirarse del negocio. Según explica, la llegada de jíbaros y el consumo de drogas al entorno del establecimiento fueron algunos de los factores que lo llevaron a vender sus acciones.

Quince años después, regresó a las calles de Santa Fe para encontrarse con un escenario completamente diferente. Lo que alguna vez fue un establecimiento de grandes dimensiones hoy se encuentra deteriorado y funciona como centro de reciclaje, mientras sus alrededores enfrentan problemáticas de consumo y delincuencia.

Pero la historia de La Piscina no terminó con su cierre. En 2021, el inmueble apareció relacionado con una investigación contra la organización conocida como ‘Los Compas’. Las autoridades capturaron a 13 personas señaladas, posteriormente, en 2022, la Fiscalía adelantó un proceso de extinción de dominio sobre el predio, avaluado entonces en aproximadamente 566 millones de pesos.

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Sin embargo, desde el pasado mes de junio de 2025, Alias ‘el Paisa’, cabecilla de ‘Los Compas’, se encuentra en libertad, a pesar de todo el proceso en su contra como administrador de la estructura.

De aquel emporio nocturno hoy quedan paredes deterioradas y muchas historias difíciles de comprobar. La Piscina pasó de ser símbolo de una época de la noche bogotana a convertirse en el escenario de una historia marcada por negocios, poder y delincuencia.

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