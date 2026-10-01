Un auxiliar de enfermería fue capturado en Bogotá por orden judicial, luego de ser señalado por las autoridades de presuntamente por abusar de una paciente que permanecía hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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La investigación es adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y está relacionada con el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir.

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De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, los hechos habrían ocurrido el 25 de agosto de 2026, cuando la víctima se encontraba bajo atención médica.

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Según la investigación, el paciente presentaba una limitación de movilidad en uno de sus costados y, debido a su estado de salud, no tenía capacidad para comunicarse verbalmente ni para oponer resistencia.

Las autoridades señalan que el auxiliar de enfermería habría aprovechado precisamente esas condiciones mientras realizaba un procedimiento de aseo al paciente. Durante esa labor, presuntamente se habrían producido los actos sexuales que posteriormente dieron origen a la investigación penal.

Luego de recopilar información y adelantar las labores investigativas correspondientes, las autoridades consiguieron una orden judicial para capturar al señalado trabajador de la salud. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero, donde los investigadores lograron ubicarlo y detenerlo.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización.

La Policía informó que, durante la investigación, el capturado manifestó que llevaba aproximadamente cuatro años trabajando en el centro hospitalario donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería.

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Asimismo, según su propio relato a las autoridades, antes de ocupar ese cargo había trabajado durante otros dos años en hospitales privados.

El proceso judicial deberá determinar ahora las circunstancias exactas de lo ocurrido y la eventual responsabilidad del señalado. La acusación y la captura no constituyen por sí mismas una condena.

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