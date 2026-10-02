La negociación del salario mínimo de 2027 comenzó con una mesa técnica y jurídica en la que Gobierno, empresarios y trabajadores acordaron avanzar en una agenda de diálogo.

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La próxima reunión está prevista para el 13 de octubre, mientras los sectores presentan sus propuestas y argumentos.

El Gobierno todavía no ha planteado una cifra oficial de aumento. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el incremento debe considerar la inflación y la productividad, y advirtió sobre la importancia de evitar aumentos muy superiores al comportamiento de los precios.

Los empresarios, representados por el Consejo Gremial, también plantean tener en cuenta inflación, productividad, desempeño económico y situación fiscal.

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El gremio advierte que un incremento elevado podría generar presiones sobre la inflación, las pensiones, las tasas de interés y la inversión.

La discusión laboral enfrenta además cambios dentro de los principales actores.

En la CUT surgió una nueva correlación de fuerzas, con una mayoría interna cercana al Gobierno de Abelardo De La Espriella, mientras persisten diferencias sobre la dirección de la central sindical.

En el sector empresarial también existe incertidumbre por la salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Andi, después de casi 13 años. Así, la negociación de 2027 comienza con posiciones todavía en construcción.

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