Por: El Espectador

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En medio del debate sobre la nueva ley de "rescate fiscal" propuesta por el gobierno de Abelardo de la Espriella, el Congreso se prepara para liderar audiencias públicas en Bogotá, Cali y Barranquilla. El objetivo inmediato es escuchar a la ciudadanía y discutir el articulado, con una fecha límite para votarlo que se estableció el 2 de diciembre. Hasta ahora, el proyecto no ha contado con una ponencia positiva y se mantiene la incertidumbre en torno a la obtención de los recursos necesarios para financiar las medidas propuestas.

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Uno de los temas centrales de discusión, de acuerdo con El Espectador, gira en torno al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su posible exclusión para no gravar la canasta familiar, según lo anunció el presidente. Este movimiento, aunque contribuyó a destrabar parte de la discusión, representa un gran reto porque elimina la fuente inmediata de ingresos que suponía dicho impuesto. En consecuencia, el oficialismo se ve obligado a explorar otras alternativas, lo cual ha generado un ambiente de negociación sobre los caminos a seguir, pero sin una fórmula clara de financiación.

Entre las opciones en estudio, la senadora Sara Castellanos (Salvación Nacional), en conversación con El Espectador, mencionó que el Estado aún tiene posibilidad de recortar gastos. Sin embargo, enfatizó que estos recortes serían progresivos: algunos efectos no se notarían de inmediato, sino que comenzarían a verse hacia 2027 y se consolidarían hasta 2030. El argumento es que, aunque hay avances, el reto está en remplazar el flujo inmediato de ingresos que el IVA representaba.

El consenso alcanzado en los primeros debates dentro de las comisiones económicas apunta a una importante reducción del tamaño del Estado. Se contempla pasar de 18 a entre 10 y 12 ministerios, aunque en el articulado aún no se detalla cómo ni cuáles serían las entidades afectadas. Lo que sí está claro es la propuesta de entregar facultades extraordinarias al presidente para decidir sobre posibles fusiones o eliminaciones institucionales.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, junto con el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo, han liderado las negociaciones, incluyendo encuentros con figuras clave como el expresidente Álvaro Uribe y representantes del Centro Democrático. Restrepo afirmó a El Espectador que el acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo es reconocer la gravedad del problema fiscal, con un ajuste que podría alcanzar hasta el 4,7 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, y advirtió sobre el riesgo de un escenario de 'default' o crisis fiscal si no se actúa a tiempo.

Ahora, la atención se centra en construir la ponencia mayoritaria y acelerar el calendario para tener el texto listo y debatido antes de que finalice el año, incluso contemplando sesiones extraordinarias si fuese necesario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ley de "rescate fiscal" del gobierno de Abelardo de la Espriella?

La llamada ley de "rescate fiscal" es un proyecto del gobierno que busca ajustar las finanzas públicas ante un preocupante déficit fiscal. El articulado propone medidas como la reducción del número de ministerios y la entrega de facultades extraordinarias al presidente para fusionar o eliminar entidades estatales, aunque aún no se conoce el detalle exacto de estas medidas. La iniciativa se discute en audiencias públicas y enfrenta el reto de encontrar fuentes de financiamiento tras descartarse el IVA a la canasta familiar, según lo informado por El Espectador.

¿Cuál es el impacto de eliminar el IVA a la canasta familiar en el proyecto fiscal?

Eliminar el IVA a la canasta familiar, una propuesta anunciada por el presidente para destrabar el debate, implica que el Estado pierde una fuente de ingresos inmediata y significativa. Esto obliga a buscar recortes progresivos en el gasto público y otras alternativas de financiamiento para evitar una crisis fiscal, conforme lo han reconocido la senadora Sara Castellanos y el vicepresidente José Manuel Restrepo en entrevistas con El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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