Los movimientos y controversias de la política en Colombia tienen un capítulo especial a cada final de año con la negociación por la cantidad prevista para los salarios de los empleados.

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De ahí, la posibilidad de asumir una factura mensual superior a $ 4 millones por cada trabajador de salario mínimo en 2027 enciende serias alarmas en empresas colombianas.

Ese umbral financiero ocurre si prospera la propuesta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), central obrera mayoritaria que pide subir el básico en 38,5 %.

Frente a esa aspiración obrera, bancos, analistas y gremios impulsan un ajuste moderado cercano al 8 %, acorde con inflación y productividad, de acuerdo con un seguimiento hecho por El Tiempo.

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Entre ambas posturas existe una brecha superior a medio millón de pesos mensuales en la asignación básica, diferencia que crece drásticamente al liquidar todas las obligaciones legales vigentes.

De aprobarse el alza propuesta por Corficolombiana, entidad financiera del Grupo Aval, el salario mínimo pasaría de los $ 1’750.905 actuales a $ 1’890.977 el próximo año.

En cambio, el planteamiento sindical de la CUT elevaría dicha remuneración hasta $ 2’425.003, impactando fuertemente los presupuestos empresariales.

Para un empleador sin exoneraciones legales que entrega dotación de ropa y calzado, contratar un trabajador costaría $ 4’046.205 mensuales con la fórmula sindical frente a $ 3’235.277 con la moderada.

Incluso para las organizaciones exoneradas de aportar a salud, Sena e ICBF, el gasto por empleado ascendería hasta $ 3’648.125 mensuales bajo la propuesta obrera contra $ 2’909.290 con el escenario técnico.

Detrás de estas proyecciones opera una regla aritmética clave: cada peso adicional en el salario cuesta 1,38 pesos a las firmas exoneradas, mientras el trabajador recibe 92 centavos libres.

Sustento técnico frente a reclamo sindical

Para calcular su estimación del 8 %, Corficolombiana suma una inflación esperada de 6,8 % al cierre anual junto con una productividad calculada en 1,2 puntos porcentuales.

“Inflación más productividad, y tal vez unos pequeños puntos”, sugirió Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, respaldando una fórmula macroeconómica prudente para proteger el equilibrio de precios en el país.

En la misma dirección gremial, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) propone un punto adicional sobre el cálculo de Corficolombiana, sujeto al dato definitivo con el cual cierre la inflación.

Por su parte, el Consejo Gremial Nacional solicitó formalmente que el reajuste salarial definitivo nunca supere la suma técnica resultante entre la inflación causada y la productividad observada.

Desde la orilla laboral, Fabio Arias, expresidente de la CUT, explicó que su cifra busca cerrar una “brecha pendiente” cercana a 30 puntos frente al “salario mínimo vital” de la OIT.

A ese margen histórico, los dirigentes sindicales añaden la inflación proyectada para este año, mientras Nelson Alarcón, nuevo presidente de la CUT, ratificó que defenderán un incremento de dos dígitos.

Impacto en el bolsillo y desglose de costos empresariales

Actualmente, tras descontar 4 % para salud y 4 % para pensión, pero sumando el auxilio de transporte íntegro, un trabajador recibe $1’859.928 netos cada mes.

Con un reajuste del 8 por ciento, ese ingreso disponible subiría a $1.988.794, representando 128.900 pesos extras, mientras con la iniciativa sindical alcanzaría $ 2’480.098, sumando 620.170 pesos adicionales.

Aunque entre ambas alternativas existen casi 491.300 pesos mensuales de diferencia neta, los empresarios advierten que una escalada inflacionaria puede diluir rápidamente cualquier ganancia nominal del poder adquisitivo.

“Un mayor salario pierde prácticamente todo su beneficio cuando aumenta el costo de vida”, advirtió Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, al cuestionar los incrementos desbordados en la mesa laboral.

De igual forma, la dirigente gremial sostuvo en su cuenta de X que el bienestar efectivo de los hogares “no puede medirse únicamente por el porcentaje de aumento” decretado anualmente.

Al respecto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó una inflación anual del 6,30 por ciento en octubre, tras el alza salarial del 23 % aplicada este año.

Para firmas exoneradas de salud, Sena e ICBF, el alza del 8 % implica pagar $ 1’890.977 de básico, $ 249.095 de transporte y $ 226.917 de pensión.

Se añaden $9.871 de riesgos laborales, $ 75.639 de caja, $ 178.268 de prima, $ 178.268 de cesantías, $ 21.401 de intereses y $ 78.854 de vacaciones.

Con la propuesta sindical, pagarían $ 2’425.003 de básico, $ 249.095 de transporte, $ 291.000 de pensión, $ 12.659 de riesgos laborales y $ 97.000 de caja familiar.

Asimismo, asumirían $ 222.752 por prima, $ 222.752 por cesantías, $ 26.741 por intereses y $ 101.123 por vacaciones, sumando 932.600 pesos al gasto actual de $ 2’715.497 mensuales.

Para empleadores sin exoneración, cuya factura actual ronda $ 3’022.574, se suman salud ($ 160.733 frente a $ 206.125), Sena ($ 37.820 frente a $ 48.500), ICBF ($ 56.729 frente a $ 72.750) y dotación ($ 70.705 según Acopi).

Dicho sobrecosto preocupa a Rodríguez, quien alerta que ajustes superiores a la productividad golpean precios y empleo en comercio, restaurantes, hoteles, agro y micro y pequeñas empresas.

“Detrás de cada negocio que lucha por sobrevivir hay empleos, familias y proyectos de vida en riesgo”, escribió Gutiérrez sobre la crisis empresarial.

Además, recalcó que “Colombia necesita decisiones que protejan el ingreso de los trabajadores sin comprometer el empleo formal” durante la concertación.

Finalmente, entre 1997 y 2026 solo diez veces hubo acuerdo; si fracasa el plazo del 15 de diciembre, el Gobierno decretará el salario antes del 30.

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