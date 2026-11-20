La competencia por el Black Friday 2026 en Colombia no solo se refleja en los descuentos y las promociones de los comercios electrónicos. Las conversaciones que se dan en las plataformas en redes sociales también muestran cómo se están posicionando ante los consumidores.

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Un análisis de Kolsquare, plataforma especializada en marketing de influencia, ubicó a Temu como el marketplace con mayor número de menciones de creadores de contenido en Instagram en Colombia. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, la plataforma registró 2.860 menciones realizadas por 1.030 creadores.

Esas publicaciones reunieron una comunidad de 14,74 millones de seguidores y dieron más de 1,14 millones de interacciones. Además, el estudio les atribuyó un valor mediático estimado de 24.470 millones de pesos.

El segundo lugar en número de menciones fue para Amazon, con 910 publicaciones de 368 creadores de contenido. Sus contenidos alcanzaron una comunidad de 6,94 millones de seguidores, sumaron 852.650 interacciones y representaron un valor mediático estimado de 8.720 millones de pesos.

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Mercado Libre casi iguala a Temu en valor mediático con menos menciones

Uno de los resultados más llamativos del análisis corresponde a Mercado Libre. Aunque ocupó el tercer lugar en número de menciones, con 747 publicaciones de creadores de contenido, su valor mediático estimado llegó a 23.990 millones de pesos.

La cifra equivale al 98 % del valor registrado por Temu, pese a que Mercado Libre tuvo cerca de un 74 % menos de menciones.

Durante el periodo analizado, las publicaciones relacionadas con la plataforma generaron 594.840 interacciones y estuvieron asociadas a una comunidad de 582.260 seguidores.

La diferencia muestra que el número de publicaciones no necesariamente determina el valor mediático que consigue una marca. En este caso, Mercado Libre obtuvo una valoración muy cercana a la de Temu con una cantidad considerablemente menor de menciones.

El listado también incluyó a Falabella.com, que ocupó el cuarto puesto con 161 menciones de 99 creadores, 60.940 seguidores acumulados y un valor mediático estimado de 672,6 millones de pesos.

AliExpress cerró el ranking con 29 contenidos de 18 creadores. Aunque la comunidad asociada a esas publicaciones sumó 10,14 millones de seguidores, su valor mediático estimado fue de 39,52 millones de pesos.

Qué revela el estudio sobre las marcas de cara al Black Friday 2026

Para elaborar el ranking, Kolsquare analizó publicaciones de creadores con más de 3.000 seguidores y una audiencia superior al 30 % en Colombia. El estudio tuvo en cuenta las menciones, las interacciones, el tamaño de las comunidades y el valor mediático estimado de los contenidos en Instagram.

Paola Ortega, representante de Kolsquare en Colombia, explicó que la competencia entre las plataformas de comercio electrónico va más allá de los descuentos y las ofertas. Según la vocera, identificar quiénes hablan de una marca, cuántas conversaciones desatan y qué valor representa esa visibilidad permite evaluar mejor su presencia en redes sociales.

El análisis también plantea que las empresas deben complementar las métricas de alcance e interacción con indicadores comerciales, como clics, visitas a sus plataformas, uso de códigos promocionales y ventas atribuidas.

De esa manera, las marcas pueden determinar si la visibilidad conseguida mediante creadores de contenido se traduce en interés de compra y oportunidades de negocio durante temporadas comerciales como el Black Friday.

El estudio, sin embargo, mide la actividad de los creadores en Instagram y no representa un ranking de ventas, participación de mercado ni preferencias de compra de los consumidores colombianos.

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