Por: VALORA ANALITIK

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Este 30 de noviembre los pensionados en Colombia van a recibir la prima de Navidad, tanto desde Colpensiones como de los fondos privados que operan en el país.

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De acuerdo con la norma, todos los jubilados reciben este pago extra, también conocido como mesada 13. Únicamente quedan excluidos algunos colombianos que, por motivos de herencia o indemnizaciones particulares, no tienen derecho a este pago.

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Los jubilados reciben la mesada correspondiente a la prima de Navidad sin ningún tipo de descuento: no se hacen cobros por salud ni por el fondo de solidaridad, que deben asumir las personas de mayores ingresos.

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¿Los pensionados en Colombia reciben prima de Navidad y mesada 14?

De acuerdo con la norma, la prima de los pensionados para finales de año corresponde a un pago igual al de una mesada regular, dinero que se deposita en las mismas cuentas bancarias.

Aclara la ley que esta mesada 13 no debe confundirse con la mesada 14, que se paga en junio y está limitada a determinados grupos de pensionados.

¿Quiénes sí reciben la mesada 14?

Pensionados antes del 25 de julio de 2005: Aquellas personas que causaron su derecho a la pensión antes de esa fecha y cuya mesada pensional no superaba los 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)

Pensionados entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011: Quienes cumplieron los requisitos para pensionarse dentro de ese rango de fechas, siempre que el valor de su pensión no excediera los 3 SMLMV

Algunas organizaciones de jubilados insisten en que se revise la opción de que la prima de Navidad para pensionados en Colombia no sea la única mesada extra que reciben los jubilados cada año, sino que la mesada 14 se restablezca para todos los jubilados por vejez.

(Recomendado: Confirman que no harán frecuente descuento para la prima de Navidad de los pensionados en Colombia)

En el marco de la negociación del salario mínimo, cabe recordar que estos ciudadanos suelen pedir también que se revise la opción de reducir el porcentaje de aporte a salud, siempre según el nivel salarial de cada titular del fondo de pensiones.

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